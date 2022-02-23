Каким будет чрезвычайное положение в Одессе: Труханов и Гриневецкий провели брифинг

Для обычных граждан по факту ничего не изменится, разве что увеличится количество проверок на дорогах, больше контроля на улицах, возле государственных, специальных и инфраструктурных объектах,

— пояснил Сергей Гриневецкий.

Режим чрезвычайного положения, по его словам, принципиально отличается от военного. Он нужен для того, чтобы превентивно реагировать на возможные изменения, чтобы не допустить осложнения ситуации.

Координировать работу всех служб будет штаб, в который войдут руководители области, города, региональных управлений Нацполиции, СБУ, ГСЧС и других служб.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что Одесса работает и продолжит работать в штатном режиме.

Транспорт, школы, детские сады работают, мы не планируем закрывать или как-то ограничивать доступ,

— сказал он.

При этом руководитель Нацполиции в Одесской области Николай Семенишин сообщил, что для усиленного патрулирования улиц полиция будет привлекать гражданские формирования, в том числе сотрудников КУ «Муніципальная Варта».

Сергей Гриневецкий также сообщил, что одесская бригада территориальной обороны укомплектована на 60%. В нее входят пять батальонов со штатом в 600 человек каждый. Для их размещения выделены 3 помещения, два в Одессе и одно в Малой Долине.

Также руководители города и области сообщили, что регион готов к приему беженцев из возможных зон боевых действий. Размещать их планируют в санаториях и лагерях отдыха. Несколько странным прозвучали слова Сергея Гриневецкого о том, что также есть вариант разместить беженцев в помещениях пустующей женской колонии.

Напомним, что в Украине планируют ввести режим чрезвычайного положения в связи возросшей угрозой нападения РФ и попыток агрессора дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны.

Перед этим Российская Федерация признала независимость фэйковых, ею же созданных для прикрытия оккупации украинской территории, республик «ЛНР» и «ДНР» на Донбассе.

Затем Путин запросил у Совфеда России разрешение ввести войска на Донбасс и получил «добро».

Президент США в этой связи заявил, что Путин готовит почву для того, чтобы продвинуться дальше в Украину.

Фото, видео «Думской»

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