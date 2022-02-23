Одесский Вокзальный переулок: старинная башня и вневременные «красоты» (фоторепортаж)

Нет, не имеет никакого отношения одесский Вокзальный переулок к месту, где находится сегодняшний железнодорожный вокзал. А вот к железной дороге – самое непосредственное. Не стану я повторять, что это одно из тех мест в Одессе, где остановилось время. Уже хотя бы потому, что Вокзальный переулок – место вообще вневременное.

Знакомьтесь: одесский старичок – Вокзальный переулок

Мы на Молдаванке, в той ее части, которая именуется Воронцовской Слободкой или просто Воронцовкой, в том районе, где протянулись улицы Чернышевского и Товарный переулок.

Вокзальный переулок и сам протянулся от улицы Чернышевского до улицы Генерала Цветаева. Сам по себе – небольшой, но очень приметный. И как не назвать его вневременным, если он даже свое название умудрился ни разу не поменять за всего годы существования?!

Вообще он такой вот – словно законсервированный. Правда, на сегодняшний день уже не весь. Но об этом – чуть позже.

Почему Вокзальный? В позапрошлом веке провели здесь железную дорогу, появилась и железнодорожная станция. Нет, не станция, а первый железнодорожный вокзал города!

Мы топаем сегодня по Вокзальному переулку осторожно. Дорожное покрытие здесь почти везде – одно название. С одной стороны – немного жилых домов и каких-то развалюх, с другой – железнодорожные пути. Но вы их не увидите – «прикрыты» чем-то вроде забора. Именно «вроде», потому как состояние его во многих местах – ужас-ужас.

Здесь многое – ужас, какая-то зона, словно позабытая всеми, «неведомая». Так чаще всего кажется тем, кто здесь не живет, бывает очень редко, а порой вообще «прибывает» в первый раз.

Одесский Вокзальный переулок: кусочек истории и современные «арт-объекты»

И вот ходите вы по Вокзальному переулку, начиная свой путь с улицы Чернышевского, поражаетесь всем увиденным. И у вас даже не возникнет вопроса, почему же это по дороге ни одной торговой точки не встретилось. Да, на сегодняшний день и не встретится. А что им, собственно, здесь делать? Здесь ведь очень мало жилых домов, а сегодняшний Вокзальный переулок – ну уж никак не место для прогулок. Разбитая дорога, кучи мусора, какие-то остатки «грохов» и «та еще» стена, отделяющая его от железнодорожных путей.

«На протяжении многих лет здесь фактически отсутствовало наружное освещение», – сообщает нам официальный сайт города.

В сентябре 2020 года здесь была протянута кабельная линия протяженностью почти в 600 метров. Так что не все так уж мрачно…

Именно отсюда лучше всего видна местная «воронцовская» историческая «реликвия» – старая водонапорная башня. Для бесперебойной работы мастерских и депо нужно было много воды, днестровского водопровода тогда еще не было, вот и сохранилась с прежних времен такая вот башня на Воронцовке. Кстати, недавно ее привели в порядок. Смотрится почти как новенькая.

Что касается местных красот, то Вокзальный переулок может похвастаться и местными «арт-объектами». Грозный орел восседает на старой трубе, а из использованных шин здесь соорудили что-то вроде «памятника» одесским колодцам-цистернам.

А вот уже ближе к перекрестку с Товарным переулком трущобы и хибары сменяются совсем иной картинкой. Здесь тоже, как и по всему Вокзальному переулку, тянется то, что никак нельзя назвать дорожным покрытием. Зато как упорно выстраиваются в ряд высотки будущего ЖК «Алексеевский»! На фоне остальных строений Вокзального переулка они кажутся чем-то «неестественным», ну прям «пришельцы» какие-то!

Так что пройдет совсем немного времени и (кто знает!) сегодняшние фотовиды Вокзального переулка станут уже ушедшей в далекое-далекое прошлое историей…

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