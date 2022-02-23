Новости Одессы и Одесской области

В приграничных районах вводятся дополнительные ограничения

В приграничных районах вводятся дополнительные ограничения

В районах, граничащих с Российской Федерацией, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины (ОРДЛО и Крымом) и прилегающих к морскому побережью Госпогранслужбой вводятся дополнительные режимные ограничения.

Рецепты

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Ограниченными могут быть:

  • пребывание в приграничье в ночное время,
  • выход любых плавсредств из пунктов базирования,
  • движение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе и не обеспечивают передвижение к установленным пунктам пропуска через государственную границу.

Такие меры вводятся для усиления контроля за соблюдением пограничного режима и предотвращения дестабилизации обстановки на госгранице и других правонарушений.

Дополнительно меры касаются:

  • пребывания иностранцев в пограничной полосе;
  • использования радиостанций;
  • осуществления полетов легкомоторных и беспилотных летательных аппаратов;
  • видео-, кино-, фотосъемки и личного состава, объектов, зданий, сооружений, транспорта и других объектов, принадлежащих Государственной пограничной службе Украины;
  • передвижения по берегу или льду пограничных водоемов.

Дополнительные режимные ограничения вводятся приказами пограничных отрядов и могут отличаться в разных районах и областях.

Ранее сообщалось, что на территории Украины хотят ввести режим ЧП, а в двух областях – военное положение.

Напомним, что Российская Федерация признала независимость фэйковых, ею же созданных для прикрытия оккупации украинской территории, республик «ЛНР» и «ДНР» на Донбассе.

Затем Путин запросил у Совфеда России разрешение ввести войска на Донбасс и получил «добро».

Президент США в этой связи заявил, что Путин готовит почву для того, чтобы продвинуться дальше в Украину.

А президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов в «особый период».

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить