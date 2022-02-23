В приграничных районах вводятся дополнительные ограничения

В районах, граничащих с Российской Федерацией, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины (ОРДЛО и Крымом) и прилегающих к морскому побережью Госпогранслужбой вводятся дополнительные режимные ограничения.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Ограниченными могут быть:

пребывание в приграничье в ночное время,

выход любых плавсредств из пунктов базирования,

движение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе и не обеспечивают передвижение к установленным пунктам пропуска через государственную границу.

Такие меры вводятся для усиления контроля за соблюдением пограничного режима и предотвращения дестабилизации обстановки на госгранице и других правонарушений.

Дополнительно меры касаются:

пребывания иностранцев в пограничной полосе;

использования радиостанций;

осуществления полетов легкомоторных и беспилотных летательных аппаратов;

видео-, кино-, фотосъемки и личного состава, объектов, зданий, сооружений, транспорта и других объектов, принадлежащих Государственной пограничной службе Украины;

передвижения по берегу или льду пограничных водоемов.

Дополнительные режимные ограничения вводятся приказами пограничных отрядов и могут отличаться в разных районах и областях.

Ранее сообщалось, что на территории Украины хотят ввести режим ЧП, а в двух областях – военное положение.

Напомним, что Российская Федерация признала независимость фэйковых, ею же созданных для прикрытия оккупации украинской территории, республик «ЛНР» и «ДНР» на Донбассе.

Затем Путин запросил у Совфеда России разрешение ввести войска на Донбасс и получил «добро».

Президент США в этой связи заявил, что Путин готовит почву для того, чтобы продвинуться дальше в Украину.

А президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов в «особый период».