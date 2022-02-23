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Зеленский объявил о призыве резервистов – кого могут забрать в армию? (видео)

Зеленский объявил о призыве резервистов – кого могут забрать в армию? (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов в «особый период». При этом речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву.

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Об этом глава государства заявил в своем видеообращении к украинцам вечером вторника, 22 февраля.

По словам Зеленского, во всеобщей мобилизации сейчас нет необходимости, но украинскую армию и другие воинские формирования нужно оперативно доукомплектовать.

«Мною, как Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины, издан указ о призыве резервистов в особый период. Отмечаю: речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву»,

– сказал президент.

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Кроме того, президент сообщил, что в ближайшее время в стране пройдут учебные сборы территориальной обороны.

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В то же время Зеленский призвал украинцев граждан соблюдать спокойствие и работать для поддержания страны.

«Украинцы – мирная нация. Мы хотим тишины. Но если мы сегодня промолчим, то завтра исчезнем. Нас ждет ежедневная трудная работа. И мы к ней готовы. Уверенность в себе. Уверенность в стране. Уверенность в победе»,

– отметил президент.

Также он пообещал налоговые каникулы для бизнеса, поскольку «бизнес должен защитить нашу экономику».

Ранее президент Владимир Зеленский назвал признание РФ независимости террористических ЛДНР нарушением суверенитета и территориально целостности Украины.

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Фото: АрміяInform

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Редакция ПРОФИЛЬ

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