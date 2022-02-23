Новости Одессы и Одесской области

Отчего умирали одесситы в 2021 году?

Отчего умирали одесситы в 2021 году?

Названы основные причины смертности в Одессе и области за 2021 год.

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В Главном статуправлении Одесского региона сообщили данные о смертности в Одесской области.

С 1 января 2021 по 1 января 2022 в Одесской области умерли 42 422 человека.

Наиболее частая причина смерти — болезни системы кровообращения. От них умерли 24585 жителей региона. В первую очередь это ишемическая болезнь сердца (13936) и цереброваскулярные болезни (8614).

На втором месте оказался коронавирус COVID-19. Это новое для нас заболевание забрало жизни 6180 человек. На третьей позиции – онкологические заболевания. От этой группы болезней скончался 4801 житель области.

Также много смертей от болезней органов пищеварения — 1576.

От внешних, неприродных причин смерти скончались 1838 человек. Большая их часть – те, кто самостоятельно решил свести счеты с жизнью. Таких оказалось 358 человек. ДТП унесли 262 жизни. Еще 113 умерли от «случайного отравления и действия алкоголя». На пожарах погибли 103 человека. 91 житель области стал жертвой убийства.

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Инфографика 8News

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