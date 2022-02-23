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В центре Одессы собрались военные и полицейские – что произошло? (фото, видео)

В центре Одессы собрались военные и полицейские – что произошло? (фото, видео)

Сегодня вечером, 23 февраля, некоторых одесситов обеспокоило большое скопление военнослужащих и полицейских на Приморском бульваре, возле памятника Дюку. Люди с тревогой интересовались в соцсетях: что случилось?
Но, как оказалось, бояться одесситам нечего – их покой как раз есть кому оберегать.

Рецепты

По данным правоохранителей, сегодня в связи с введением в Украине чрезвычайного положения и усиленным патрулированием в Одессе у памятника Дюку провели разводку и инструктаж военных национальной гвардии, полиции и охранных структур для несения службы. Здесь собрались военные и полицейские в полной экипировке. Также на место пригнали специальные авто, в том числе бронированные.

Наряды полиции доукомплектовали добровольцами от общественности, выдали четкие указания и отправили по местам несения службы.

Кроме того, сегодня всем подразделениям и отделам полиции выдали на постоянное хранение табельное оружие.

Также стало известно, что к патрулированию города могут привлекать гражданских лиц – тех, кто готов посодействовать полиции в охране правопорядка.

Помимо этого, за порядком на одесских улицах будут следить и сотрудники охраны Одесского горсовета «Муниципальная стража».

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня, 23 февраля, руководители Одессы и Одесской области провели брифинг, посвященный предстоящему введению чрезвычайного положения в Украине.

Как рассказал губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий, в этот период для обычных граждан по факту ничего не изменится, разве что увеличится количество проверок на дорогах, больше контроля на улицах, возле государственных, специальных и инфраструктурных объектов.

Напомним, в Украине планируют ввести режим чрезвычайного положения в связи возросшей угрозой нападения РФ и попыток страны-агрессора дестабилизировать ситуацию внутри страны.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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