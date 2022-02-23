Новости Одессы и Одесской области

Из Генконсульства РФ выехали сотрудники: флаг сняли и забрали с собой

Из Генконсульства РФ выехали сотрудники: флаг сняли и забрали с собой

Появилась информация, что сотрудники генерального консульства России в Одессе покинули его территорию.

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О том, что российское генконсульство опустело, сообщает издание «Думская».

Оно ссылается на свидетельства одесситов, живущих по соседству. По их словам, дипломаты и сотрудники покинули территорию учреждения, предварительно сняв и забрав с собой российский флаг.

При этом бойцы украинской национальной гвардии продолжают охранять покинутое консульство.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что вечером вторника, 22 февраля, одесситы обратили внимание, как на территории посольства Российской Федерации на Гагаринском плато его сотрудники жгли документы.

Ранее стало известно, что Россия эвакуирует всех сотрудников посольств и консульств с территории Украины.

По заявлению Министерства иностранных дел РФ, в Украине жизни дипломатов якобы угрожает опасность.

Напомним, что Российская Федерация признала независимость фэйковых, ею же созданных для прикрытия оккупации украинской территории, республик «ЛНР» и «ДНР» на Донбассе.

Затем Путин запросил у Совфеда России разрешение ввести войска на Донбасс и получил «добро».

Президент США в этой связи заявил, что Путин готовит почву для того, чтобы продвинуться дальше в Украину.

Также в Верховной Раде должны быть рассмотрены законопроекты о введении на территории Украины  режима чрезвычайного положения, а в двух областях, Донецкой и Луганской – военного.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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