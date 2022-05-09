Порты Одесской области надо разблокировать – иначе десяткам миллионов людей грозит голод

Россия должна немедленно разблокировать морские порты Одесской области, иначе голод грозит 44 миллионам человек.
Такое заявление сделал директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли.
Он призвал обеспечить свободную доставку украинских продуктов по миру.
«Украинские зернохранилища переполнены. В то же время 44 миллиона человек во всем мире маршируют к голодной смерти. У нас мало времени, и цена бездействия будет выше, чем кто-либо может себе представить», — заявил Бизли.
Представитель ООН спрогнозировал голод во всем мире, если работа украинских морских гаваней не будет возобновлена немедленно.
«Если порты в Одесской области не откроются сразу, произойдут две вещи: во-первых, у нас будет коллапс сельского хозяйства по всей Украине. Во-вторых, во всем мире надвигается голод. Порты должны быть вновь открыты, и это должно произойти сейчас», — подчеркнул он.
Напомним, Россия вторглась на территорию Украины и заблокировала в украинских портах около 90 млн тонн зерна.
Фото: Рorts.ua