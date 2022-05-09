Порты Одесской области надо разблокировать – иначе десяткам миллионов людей грозит голод

Такое заявление сделал директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли.

Он призвал обеспечить свободную доставку украинских продуктов по миру.

«Украинские зернохранилища переполнены. В то же время 44 миллиона человек во всем мире маршируют к голодной смерти. У нас мало времени, и цена бездействия будет выше, чем кто-либо может себе представить», — заявил Бизли.

Представитель ООН спрогнозировал голод во всем мире, если работа украинских морских гаваней не будет возобновлена немедленно.

«Если порты в Одесской области не откроются сразу, произойдут две вещи: во-первых, у нас будет коллапс сельского хозяйства по всей Украине. Во-вторых, во всем мире надвигается голод. Порты должны быть вновь открыты, и это должно произойти сейчас», — подчеркнул он.

Напомним, Россия вторглась на территорию Украины и заблокировала в украинских портах около 90 млн тонн зерна.

Фото: Рorts.ua