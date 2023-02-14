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Как тренер из Донбасса воспитывает чемпионов дзюдо и самбо на Одесщине

Как тренер из Донбасса воспитывает чемпионов дзюдо и самбо на Одесщине

В Зеленогорском пгт Подольского района уже более шести лет работает детско-юношеская секция дзюдо и самбо. Ее основали местные предприниматели и аграрии Сергей Паровик и Анатолий Артеменко, а тренирует более полусотни воспитанников из окрестных сел опытный тренер-переселенец из Донбасса — Владимир Лисковой.

Выступая на соревнованиях разных уровней, юные бойцы всегда возвращаются с медалями. Поэтому сейчас копилка наград команды насчитывает около полтысячи трофеев, полученных на татами.

Последние 4 медали зеленогорцы завоевали 22 января на открытом турнире по борьбе самбо «Крещенские морозы», проходившем в Одессе.

Не хватает средств на соревнования

К большому сожалению, воспитанники тренера не смогли попасть на чемпионат Украины-2023, стартовавший в начале февраля во Львове, где разыгрывались медали среди юношей и девушек 16-20 лет.

Все шансы были завоевать золото и попасть в сборную Украины и в дальнейшем выступать на европейских и мировых аренах у самых способных самбистов из Зеленогорского: 17-летней Дианы Козаченко и 18-летнего Владимира Поддубного.

Не хватило каких-то семи тысяч гривен, чтобы команда смогла поехать на эти соревнования…

Однако тренер Владимир Лисковой и юниоры с пониманием относятся к нынешним временным трудностям, ведь волонтерская помощь со стороны аграриев и простых людей в первую очередь направляется на поддержку наших Вооруженных сил, приближающих такую желанную победу над врагом. К сожалению, на войне с россиянами погиб воспитанник Владимира Лискового, которого он тренировал в Донецке.

Тренер родом из Донбасса

В 2014 году, с началом российской агрессии против Украины, мужчине вместе с женой пришлось покинуть родной дом.

Я работал в Славянском пединституте, три года в Донецке. К сожалению, война все перечеркнула. Когда был сбит пассажирский самолет «Боинг-777», мы с женой окончательно решили уехать с оккупированной врагом территории. Перебрались в Киев, где я перебивался разной подработкой. Вскоре предложили тренировать детей в Зеленогорском.

— Работая на Донетчине, я подготовил семь мастеров спорта международного класса и двух чемпионов мира. Убежден, что среди моих зеленогорских воспитанников, имеющих большой спортивный потенциал и волю к победе, также растут будущие чемпионы, — рассказал уроженец ныне разбомбленного орками города Краматорска Владимир Дмитриевич.

— Радует, что мои ученики демонстрируют неплохие спортивные результаты. Помогают шагать сельским детишкам к победам неравнодушные к воспитанию молодого поколения меценаты Анатолий Артеменко, Сергей Паровик, Николай Пожар, Олег Вовчок, Геннадий Казаченок и другие благотворители.

А депутат Подольского райсовета Сергей Паровик еще и инициировал введение премий для одаренных детей района, и среди других юных талантов первые мини-гранты получили лучшие юниоры Зеленогорского территориального общества.</span >

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Юрій Федорчук ПРОФИЛЬ

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