В Одессе новый скандал с «насильственной» мобилизацией (видео)

13 февраля в одесских телеграм-каналах появилось видео, на котором люди в военной форме пытаются тащить куда-то мужчину, который упал на землю и отказывается с ними идти.

Военные выясняют обстоятельства «принудительной» мобилизации у Привоза

На записи, сделанной в районе Привоза, видно, что мужчина лежит на тротуаре, рядом сорванная с него куртка, и двое людей в военной форме пытаются его силой куда-то увести. Третий человек в форме стоит рядом и следит за происходящим.

Мужчина просит, чтобы его не трогали, а в конце ролика можно расслышать, как он говорит: «Не поеду я в больницу». (Часть повесток раздают для направления мобилизованных на медосмотр, чтобы оределить их пригодность к воинской службе).

Что грозит «военкомам» за превышение полномочий

Ситуацию прокомментировала прессе руководитель координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Спикер сообщила, что сейчас выясняются обстоятельства происшествия и устанавливаются лица, присутствующие на видео.

«Мы каждый день инструктируем подразделения, которые выходят с рейдами на такую работу. Но, к сожалению, человеческий фактор есть человеческий фактор. Мы сейчас разбираемся, что это такое, кто на этом видео и действительно ли это так, как есть. Потому что в большинстве случаев действительно есть некорректное поведение персонала, но все же оно подается с дополнительным привкусом не соответствующих действительности комментариев», — заявила Наталья Гуменюк.

Она добавила, что не на всех распространяющихся по сети видео с «насильственной» мобилизацией, присутствуют сотрудники территориальных центров комплектования. На таких видео может быть запечатлено, например, задержание преступника полицией. Поэтому заявления о происходящем на конкретном видео военные могут делать только после выяснения обстоятельств.

По словам Гуменюк, если неправомерное поведение военного персонала в отношении людей подтверждается, тогда проводится служебная проверка и есть даже случаи, когда такие сотрудники просили прощения перед теми, в отношении кого они вели себя некорректно.

Но, оправдывая сотрудников, проводящих мобилизацию, Гуменюк сказала, что есть много случаев, «которые искривлены и видео представлены вырезанными».

Наталья Гуменюк добавила, что персонал, вовлеченный в меры по мобилизации, сейчас много обучают работе с людьми, однако не все сразу на такое обучение воспринимают.

Представители прессы также попросили комментарий в территориальном центре комплектования, там ответили лишь, что разбираются с ситуацией.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что сотрудники ТЦК и СП (бывшие военкоматы) как минимум дважды повели себя сомнительно при вручении повесток.

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Фотоколлаж и видео: Суспільне. Одеса