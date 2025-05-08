Об этом в эфире телемарафона «Єдині новини» рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Работникам портов Одесской области приходится работать в сложных условия. Из-за российских обстрелов инфраструктурные объекты и оборудование приходится постоянно ремонтировать.

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Несмотря на эти вызовы, экспорт постоянно растет. С августа 2024 года в порты Одесской области по морскому коридору зашло и вышло более 5 тысяч судов.Объем доходов от портовой инфраструктуры региона составил 60% от общеукраинской экономики.

«Мы нарастили объемы по зерновой позиции даже по сравнению с довоенными показателями. И это мы делаем действительно «из-под колес». Что-то реставрируется, что-то ремонтируется, меняем подходы. Благодаря этому мы поддерживаем экономику всей Украины, поскольку 60% экспорта идет через наши порты», — говорит глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Также возросло количество иностранных компаний, которые сотрудничают с портами Одесской области, добавил руководитель ОВА.

Также Олег Кипер рассказал о подготовке области к курортному сезону-2025.