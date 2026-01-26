Ключевые моменты:
- Сегодня, 26 января, в Одессе и Одесском районе запланированы отключения электричества.
- Под отключение попадают частично Приморский и Пересыпский районы Одессы.
- Работы связаны с ремонтом оборудования ДТЭК.
Как сообщили в ДТЭК «Одесские электросети», работы начались в 10:00 и продлятся ориентировочно до 14:00.
«Специалисты будут работать в усиленном режиме, чтобы как можно скорее завершить работы и восстановить электроснабжение в каждом доме», – отмечают в компании.
Напомним, сегодня в части Одесской области действуют стабилизационные отключения света, а в Одессе, части Одесского района и отдельных районных центрах области продолжат действовать отключения вне графиков.
