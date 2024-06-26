Церковный праздник 26 июня: день, когда не топчут землянику и не просят взаймы

Икона, написанная апостолом и евангелистом Лукой

По преданию, Тихвинская икона Божией Матери написана апостолом и евангелистом Лукой. В V веке образ перенесли из Иерусалима в Константинополь, во Влахернский храм, но в конце XIV века икона исчезла и со временем удивительным образом появилась над водами Ладожского озера. Вскоре там, вблизи Тихвина, для обретенного образа построили Успенский храм, а позже появился монастырь. Перед Тихвинской иконой происходило много исцелений и чудес, она спасла монастырь от нашествия шведов в 1613-1614 годах. В годы Второй мировой икону вывезли в США, но после святыню вернули.

В 1877 году один из списков святого образа в Ильинском скиту на Афоне прославился чудесным слезоточением. Это событие связывают с развязанной вскоре русско-турецкой войной, а икона предвещала смертельную угрозу сербам и болгарам. Позже афонские монахи написали точный список иконы и в 1905 году подарили его православной общине Львова – установили образ в Свято-Георгиевском храме, где она находится и по сей день.

Тихвинская икона Божьей Матери – одна из самых почитаемых Богородичных икон. Она прославилась многими исцелениями и чудесами, а особенно к ней обращаются с молитвами в случае болезни детей.

Преподобный Давид Солунский: добровольно отрекся от богатства

Давид Солунский жил в IV веке. Родился в Солуне, в семье обеспеченного христианского ученого. Отрекшись от богатства, он принял монашескую жизнь и стал примером целомудрия.

Преподобный Давид Солунский известен своими многочисленными чудесами. Он помогал больным, делал разные исцеления и был дарован даром прозорливости. Люди приходили к нему за советами и помощью, и Давид никогда не отказывался помочь нуждающимся.

Преподобный Давид умер около 540 года, но его духовное наследие и чудеса продолжали жить. Его мощи хранились в монастыре, и многочисленные паломники приходили к его могиле, чтобы воздать честь и попросить о покровительстве.

26 июня по старому календарному стилю – день памяти мученицы Акилины Старшей.

Приметы и запреты на 26 июня

В народе этот день называют Давид-земляничник – до этого времени успевала созревать земляника (клубника), и люди отправлялись на ее сбор. Из ягод готовят варенье, листики сушат и заваривают из них чай.

Считается, если в этот день положить в левый карман три листика земляники, то они станут магнитом для благополучия.

Приметы дня говорят о погоде в ближайшее время и зимой:

дождь идет – лето будет мокрым аж до осени;

установилась погожая погода – будет тепло 7 недель подряд;

жаркий день – будет 40 дней засухи;

ягод много – зима будет суровой.

Что сегодня нельзя делать

топтать землянику или выбрасывать ее;

отказывать друзьям в помощи;

причинять вред животным – потеряете семейное счастье;

просить дать денег взаймы – не сможете их отдать;

примерять чужие украшения – принесут в вашу жизнь беды.

Что можно делать сегодня

В этот день девушки пытались встать рано-утром, чтобы умыться росой. Если этого не сделать, могут возникнуть проблемы с кожей.

Также наши предки 26 июня готовили вареники с земляникой — считалось, что тот, кто попробует их, весь год не будет болеть.

У кого именины 26 июня

Именины сегодня по новому церковному календарю отмечают Давид, Дионисий (Денис), Иван, Тихон, Павел.

По старому стилю именины у Александра, Андрея, Анны, Антонины, Даниила, Ивана, Якова.

Талисманом человека, рожденного 26 июня, является лунный камень. Свое название камень получил за необычайный серебристо-голубой цвет. Давно верили, что лунный камень помогает усилить интуицию своего владельца.