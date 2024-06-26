Церковный праздник 26 июня: день, когда не топчут землянику и не просят взаймы

В этот день, 26 июня, православная церковь почитает память преподобного Давида Солунского. А еще по новому церковному календарю это день памяти чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери.
Икона, написанная апостолом и евангелистом Лукой
По преданию, Тихвинская икона Божией Матери написана апостолом и евангелистом Лукой. В V веке образ перенесли из Иерусалима в Константинополь, во Влахернский храм, но в конце XIV века икона исчезла и со временем удивительным образом появилась над водами Ладожского озера. Вскоре там, вблизи Тихвина, для обретенного образа построили Успенский храм, а позже появился монастырь. Перед Тихвинской иконой происходило много исцелений и чудес, она спасла монастырь от нашествия шведов в 1613-1614 годах. В годы Второй мировой икону вывезли в США, но после святыню вернули.
В 1877 году один из списков святого образа в Ильинском скиту на Афоне прославился чудесным слезоточением. Это событие связывают с развязанной вскоре русско-турецкой войной, а икона предвещала смертельную угрозу сербам и болгарам. Позже афонские монахи написали точный список иконы и в 1905 году подарили его православной общине Львова – установили образ в Свято-Георгиевском храме, где она находится и по сей день.
Тихвинская икона Божьей Матери – одна из самых почитаемых Богородичных икон. Она прославилась многими исцелениями и чудесами, а особенно к ней обращаются с молитвами в случае болезни детей.
Преподобный Давид Солунский: добровольно отрекся от богатства
Давид Солунский жил в IV веке. Родился в Солуне, в семье обеспеченного христианского ученого. Отрекшись от богатства, он принял монашескую жизнь и стал примером целомудрия.
Преподобный Давид Солунский известен своими многочисленными чудесами. Он помогал больным, делал разные исцеления и был дарован даром прозорливости. Люди приходили к нему за советами и помощью, и Давид никогда не отказывался помочь нуждающимся.
Преподобный Давид умер около 540 года, но его духовное наследие и чудеса продолжали жить. Его мощи хранились в монастыре, и многочисленные паломники приходили к его могиле, чтобы воздать честь и попросить о покровительстве.
26 июня по старому календарному стилю – день памяти мученицы Акилины Старшей.
Приметы и запреты на 26 июня
В народе этот день называют Давид-земляничник – до этого времени успевала созревать земляника (клубника), и люди отправлялись на ее сбор. Из ягод готовят варенье, листики сушат и заваривают из них чай.
Считается, если в этот день положить в левый карман три листика земляники, то они станут магнитом для благополучия.
Приметы дня говорят о погоде в ближайшее время и зимой:
- дождь идет – лето будет мокрым аж до осени;
- установилась погожая погода – будет тепло 7 недель подряд;
- жаркий день – будет 40 дней засухи;
- ягод много – зима будет суровой.
Что сегодня нельзя делать
- топтать землянику или выбрасывать ее;
- отказывать друзьям в помощи;
- причинять вред животным – потеряете семейное счастье;
- просить дать денег взаймы – не сможете их отдать;
- примерять чужие украшения – принесут в вашу жизнь беды.
Что можно делать сегодня
- В этот день девушки пытались встать рано-утром, чтобы умыться росой. Если этого не сделать, могут возникнуть проблемы с кожей.
- Также наши предки 26 июня готовили вареники с земляникой — считалось, что тот, кто попробует их, весь год не будет болеть.
У кого именины 26 июня
Именины сегодня по новому церковному календарю отмечают Давид, Дионисий (Денис), Иван, Тихон, Павел.
По старому стилю именины у Александра, Андрея, Анны, Антонины, Даниила, Ивана, Якова.
Талисманом человека, рожденного 26 июня, является лунный камень. Свое название камень получил за необычайный серебристо-голубой цвет. Давно верили, что лунный камень помогает усилить интуицию своего владельца.