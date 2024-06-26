Магнитные бури 26 июня: каким буде самочувствие в среду

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце.

Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту.

Как уберечься от негативного влияния магнитных бурь

Влияние магнитных бурь может негативно влиять на человеческое здоровье. Оповещение об их приближении способствует мониторингу и управлению рисками сердечных приступов и инсультов. Чтобы избежать расстройств организма из-за их вредного воздействия, рекомендуется принять следующие профилактические меры: