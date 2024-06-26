Магнитные бури 26 июня: каким буде самочувствие в среду

Магнитные бури 26 июня: каким буде самочувствие в среду

По прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины в среду, 26 июня, ожидается спокойная геомагнитная обстановка, без существенных магнитных бурь.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце.

Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту.

Как уберечься от негативного влияния магнитных бурь

Влияние магнитных бурь может негативно влиять на человеческое здоровье. Оповещение об их приближении способствует мониторингу и управлению рисками сердечных приступов и инсультов. Чтобы избежать расстройств организма из-за их вредного воздействия, рекомендуется принять следующие профилактические меры:

  • Сократите употребление жирного, жареного и острого, включив в меню сезонные фрукты, овощи и зелень.
  • Больше гуляйте на улице, а если не получается — регулярно проветривайте помещение.
  • Избегайте интенсивных физических упражнений, но не отказывайтесь от легких физических активностей или прогулок.
  • Откажитесь от употребления кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетиков, отдавая предпочтение потреблению воды, зеленого чая и домашних компотов.
  • Принимайте контрастный душ перед сном для ускорения засыпания и улучшения качества ночного отдыха.

 

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