Магнитные бури 26 июня: каким буде самочувствие в среду

По прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины в среду, 26 июня, ожидается спокойная геомагнитная обстановка, без существенных магнитных бурь.
Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце.
Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту.
Как уберечься от негативного влияния магнитных бурь
Влияние магнитных бурь может негативно влиять на человеческое здоровье. Оповещение об их приближении способствует мониторингу и управлению рисками сердечных приступов и инсультов. Чтобы избежать расстройств организма из-за их вредного воздействия, рекомендуется принять следующие профилактические меры:
- Сократите употребление жирного, жареного и острого, включив в меню сезонные фрукты, овощи и зелень.
- Больше гуляйте на улице, а если не получается — регулярно проветривайте помещение.
- Избегайте интенсивных физических упражнений, но не отказывайтесь от легких физических активностей или прогулок.
- Откажитесь от употребления кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетиков, отдавая предпочтение потреблению воды, зеленого чая и домашних компотов.
- Принимайте контрастный душ перед сном для ускорения засыпания и улучшения качества ночного отдыха.