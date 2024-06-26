Церковне свято 26 червня: день, коли не топчуть суницю і не просять у позику

Ікона, написана апостолом та євангелістом Лукою

За переказами, Тихвінська ікона Божої Матері написана апостолом та євангелістом Лукою. У V столітті образ перенесли з Єрусалиму до Константинополя, до Влахернського храму, але наприкінці XIV століття ікона зникла і згодом дивним чином з’явилася над водами Ладозького озера. Невдовзі там, поблизу Тихвіна, для набутого образу збудували Успенський храм, і потім з’явився монастир. Перед Тихвінською іконою відбувалося багато зцілень та чудес, вона врятувала монастир від нашестя шведів у 1613-1614 роках. У роки Другої світової ікону вивезли до США, але після святині повернули.

1877 року один зі списків святого образу в Іллінському скиті на Афоні прославився чудовим сльозоточенням. Цю подію пов’язують із розв’язаною російсько-турецькою війною, а ікона передвіщала смертельну загрозу сербам і болгарам. Пізніше афонські ченці написали точний список ікони і 1905 року подарували його православній громаді Львова – встановили образ у Свято-Георгіївському храмі, де вона й досі.

Тихвінська ікона Божої Матері – одна з найшанованіших Богородичних ікон. Вона прославилася багатьма зціленнями та чудесами, а особливо до неї звертаються з молитвами у разі хвороби дітей.

Преподобний Давид Солунський: добровільно зрікся багатства

Давид Солунський жив у IV столітті. Народився у Солуні, у сім’ї забезпеченого християнського вченого. Зрікшись багатства, він прийняв чернече життя і став прикладом цнотливості.

Преподобний Давид Солунський відомий своїми численними чудесами. Він допомагав хворим, робив різні зцілення і був дарований даром прозорливості. Люди приходили до нього за порадами та допомогою, і Давид ніколи не відмовлявся допомогти нужденним.

Преподобний Давид помер близько 540 року, але його духовна спадщина та чудеса продовжували жити. Його мощі зберігалися в монастирі, і численні паломники приходили до його могили, щоб віддати честь і попросити про заступництво.

26 червня за старим календарним стилем – день пам’яті мучениці Акіліни Старшої.

Прикмети та заборони на 26 червня

Наші пращури помітили, якщо в цей день спекотно, то в цей день спостерігається зима. З ягід готують варення, листя сушать і заварюють з них чай.

Вважається, якщо у цей день покласти в ліву кишеню три листки суниці, то вони стануть магнітом для благополуччя.

Прикмети дня говорять про погоду найближчим часом та взимку:

дощ іде – літо буде мокрим аж до осені;

встановилася погожа погода – буде тепло 7 тижнів поспіль;

спекотний день – буде 40 днів посухи;

ягід багато – зима буде суворою.

Що сьогодні не можна робити

топтати суницю або викидати її;

відмовляти друзям у допомозі;

заподіяти шкоду тваринам – втратите сімейне щастя;

просити дати грошей у борг – не зможете їх віддати;

приміряти чужі прикраси – принесуть у ваше життя біди.

Що можна робити сьогодні

Цього дня дівчата намагалися стати рано-вранці, щоб вмитися росою. Якщо цього не зробити, можуть виникнути проблеми зі шкірою.

Також наші предки 26 червня готували вареники із суницею – вважалося, що той, хто спробує їх, весь рік не хворітиме.

У кого іменини 26 червня

Іменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають Давид, Діонісій (Деніс), Іван, Тихін, Павло.

За старим стилем іменини в Олександра, Андрія, Анни, Антоніни, Данила, Івана, Якова.

Талісманом людини, народженої 26 червня, є місячний камінь. Свою назву камінь отримав за надзвичайний сріблясто-блакитний колір. Давно вірили, що місячний камінь допомагає посилити інтуїцію свого власника.