Церковне свято 26 червня: день, коли не топчуть суницю і не просять у позику

Церковне свято 26 червня: день, коли не топчуть суницю і не просять у позику

Цього дня, 26 червня, православна церква вшановує пам’ять преподобного Давида Солунського. А ще за новим церковним календарем це день пам’яті чудотворної Тихвінської ікони Божої Матері.

Ікона, написана апостолом та євангелістом Лукою

Тихвінська ікона Божа Матері

За переказами, Тихвінська ікона Божої Матері написана апостолом та євангелістом Лукою. У V столітті образ перенесли з Єрусалиму до Константинополя, до Влахернського храму, але наприкінці XIV століття ікона зникла і згодом дивним чином з’явилася над водами Ладозького озера. Невдовзі там, поблизу Тихвіна, для набутого образу збудували Успенський храм, і потім з’явився монастир. Перед Тихвінською іконою відбувалося багато зцілень та чудес, вона врятувала монастир від нашестя шведів у 1613-1614 роках. У роки Другої світової ікону вивезли до США, але після святині повернули.

1877 року один зі списків святого образу в Іллінському скиті на Афоні прославився чудовим сльозоточенням. Цю подію пов’язують із розв’язаною російсько-турецькою війною, а ікона передвіщала смертельну загрозу сербам і болгарам. Пізніше афонські ченці написали точний список ікони і 1905 року подарували його православній громаді Львова – встановили образ у Свято-Георгіївському храмі, де вона й досі.

Тихвінська ікона Божої Матері – одна з найшанованіших Богородичних ікон. Вона прославилася багатьма зціленнями та чудесами, а особливо до неї звертаються з молитвами у разі хвороби дітей.

Преподобний Давид Солунський: добровільно зрікся багатства

Давид Солунський жив у IV столітті. Народився у Солуні, у сім’ї забезпеченого християнського вченого. Зрікшись багатства, він прийняв чернече життя і став прикладом цнотливості.

Преподобний Давид Солунський відомий своїми численними чудесами. Він допомагав хворим, робив різні зцілення і був дарований даром прозорливості. Люди приходили до нього за порадами та допомогою, і Давид ніколи не відмовлявся допомогти нужденним.

Преподобний Давид помер близько 540 року, але його духовна спадщина та чудеса продовжували жити. Його мощі зберігалися в монастирі, і численні паломники приходили до його могили, щоб віддати честь і попросити про заступництво.

26 червня за старим календарним стилем – день пам’яті мучениці Акіліни Старшої.

Прикмети та заборони на 26 червня

Наші пращури помітили, якщо в цей день спекотно, то в цей день спостерігається зима. З ягід готують варення, листя сушать і заварюють з них чай.

Вважається, якщо у цей день покласти в ліву кишеню три листки суниці, то вони стануть магнітом для благополуччя.

Прикмети дня говорять про погоду найближчим часом та взимку:

  • дощ іде – літо буде мокрим аж до осені;
  • встановилася погожа погода – буде тепло 7 тижнів поспіль;
  • спекотний день – буде 40 днів посухи;
  • ягід багато – зима буде суворою.

Що сьогодні не можна робити

  • топтати суницю або викидати її;
  • відмовляти друзям у допомозі;
  • заподіяти шкоду тваринам – втратите сімейне щастя;
  • просити дати грошей у борг – не зможете їх віддати;
  • приміряти чужі прикраси – принесуть у ваше життя біди.

Що можна робити сьогодні

  • Цього дня дівчата намагалися стати рано-вранці, щоб вмитися росою. Якщо цього не зробити, можуть виникнути проблеми зі шкірою.
  • Також наші предки 26 червня готували вареники із суницею – вважалося, що той, хто спробує їх, весь рік не хворітиме.

У кого іменини 26 червня

Іменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають Давид, Діонісій (Деніс), Іван, Тихін, Павло.

За старим стилем іменини в Олександра, Андрія, Анни, Антоніни, Данила, Івана, Якова.

Талісманом людини, народженої 26 червня, є місячний камінь. Свою назву камінь отримав за надзвичайний сріблясто-блакитний колір. Давно вірили, що місячний камінь допомагає посилити інтуїцію свого власника.

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