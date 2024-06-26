День флага крымских татар и косметологов: праздники и события 26 июня

Праздники 26 июня

День крымскотатарского флага

Это важный исторический и культурный праздник, символизирующий борьбу за свободу, единство и право на самоопределение. Оно было создано в 2010 году. Крымскотатарский флаг – это синее поле, на котором расположена желтая тамга (печать). Синий цвет символ неба и мира, а танга – это историческая эмблема правящей династии Крымского ханства.

Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного обращения

Событие было создано в 1987 году по инициативе Генассамблеи ООН, чтобы повысить осведомленность людей и решить проблему употребления наркотиков в мире. Хотя кажется, что наркомания – это совсем молодая проблема, которая появилась только в прошлом веке, на самом деле психоактивные вещества растительного происхождения люди употребляли на протяжении тысячи лет.

Международный день в поддержку жертв пыток

Именно в этот день 1987 вступила в силу Конвенция против жестоких пыток. Цель памятного дня – объединить усилия в борьбе против преступления и поддержать лиц, ставших жертвами пыток.

День косметолога

Сначала этот праздник был популярен только в США, но впоследствии вышел за пределы этой страны. Само слово «косметология» начали употреблять еще в 20-х годах прошлого века, если перевести его с греческого, то оно означает «искусство украшать». Но сведения о косметологах встречались еще в Древнем Риме, где ими были только жрецы.

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День рождения зубной щетки

Именно в этот день 1780 года англичанин Уильям Эдис приступил к массовому производству зубных щеток. Но на самом деле этот предмет гигиены появился значительно раньше. Первые упоминания о нем датируются периодом стран Древнего Востока. Тогда зубные щетки были деревянными палочками из древесины, содержащей эфирные масла, они были заострены с одной стороны и с другой размочены.

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Всемирный день холода

Впервые праздник отпраздновали совсем недавно – в 2019 году. Дату выбрали в честь дня рождения выдающегося британского ученого, лорда Кельвина Томсона, создавшего шкалу температур.

Памятные даты и важные события 26 июня

1886 год – французский химик Анри Муассан впервые получает чистый фтор;

1906 год – стартует первая в истории автомобильная гонка Гран-При Франции;

1919 год – выходит первый номер газеты «Нью-Йорк Дейли Ньюз»;

1925 год – проходит премьера в Голливуде фильма Чарли Чаплина «Золотая лихорадка»;

1945 год – на конференции в Сан-Франциско представители 50 государств подписывают Устав Организации Объединенных Наций;

1960 год – Мадагаскар провозглашает свою независимость;

2006 год – в Кельне проходит матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу Украина – Швейцария в котором в серии послематчевых пенальти со счетом 3:0 побеждает сборная Украины;

2012 год – Черногория официально начинает переговоры о вступлении в Европейский Союз.

В этот день родились: