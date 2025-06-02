Об этом информирует Коммунальное предприятие «Сервисный центр».

Ориентировочно работы будут проводиться до 1 августа 2025 года.

Ближайшие бюветные комплексы расположены на ул. Инглези и ул. Космонавтов, 17а.

Администрация КП «Сервисный центр» заранее приносит свои извинения за временные неудобства.

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Как сообщала “Одесская жизнь” , после завершения войны и отмены военного положения в Одессе могут существенно поднять тариф на воду – вместо нынешних 35 гривен пользователям придется платить до 55 гривен 44 копеек за кубометр.

А в будущем Одессе и другим крупным украинским городам грозит дефицит воды.







