цнап

Ключевые моменты:

  • В Одессе запустили сервис «Мобильный администратор».
  • Админуслуги можно получить на дому без посещения ЦНАП.
  • Мобильный офис в формате чемодана оснащен необходимой техникой.
  • Кто может воспользоваться и как заказать услугу?

ЦНАП в чемоданчике: как это работает

В Центре предоставления административных услуг введен сервис «Мобильный администратор», специально для обеспечения доступа к админуслуг представителям маломобильных групп населения.

Добавим, что мобильный офис в формате чемодана оснащен современной техникой, позволяющей администраторам принимать заявления и предоставлять услуги прямо по адресу проживания клиента.

Кто может воспользоваться услугой:

  • люди в возрасте от 80 лет;
  • лица с инвалидностью I группы;
  • те, кто из-за состояния здоровья не может самостоятельно передвигаться, включая пациентов на стационарном лечении в одесских медучреждениях.

Как заказать услугу?

  1. Представитель заявителя (родственник, сосед или соцработник) обращается к любому ЦНАП по адресам: ул. Косовская, 2д; пр-т Князя Владимира Великого, 106; ул. Ак. Королева, 9; ул. Евгения Танцуры, 22 или ул. Дальницкая, 2.
  2. Администратор консультирует, проверяет возможность услуги и готовит заявление.
  3. Сотрудник выезжает домой к заявителю с «мобильным кейсом» и оказывает услугу на месте.

Стоит отметить, что услуга доступна только лицам, чье местонахождение в пределах Одессы.

