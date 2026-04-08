Ключевые моменты:
- В Одессе запустили сервис «Мобильный администратор».
- Админуслуги можно получить на дому без посещения ЦНАП.
- Мобильный офис в формате чемодана оснащен необходимой техникой.
- Кто может воспользоваться и как заказать услугу?
ЦНАП в чемоданчике: как это работает
В Центре предоставления административных услуг введен сервис «Мобильный администратор», специально для обеспечения доступа к админуслуг представителям маломобильных групп населения.
Добавим, что мобильный офис в формате чемодана оснащен современной техникой, позволяющей администраторам принимать заявления и предоставлять услуги прямо по адресу проживания клиента.
Кто может воспользоваться услугой:
- люди в возрасте от 80 лет;
- лица с инвалидностью I группы;
- те, кто из-за состояния здоровья не может самостоятельно передвигаться, включая пациентов на стационарном лечении в одесских медучреждениях.
Как заказать услугу?
- Представитель заявителя (родственник, сосед или соцработник) обращается к любому ЦНАП по адресам: ул. Косовская, 2д; пр-т Князя Владимира Великого, 106; ул. Ак. Королева, 9; ул. Евгения Танцуры, 22 или ул. Дальницкая, 2.
- Администратор консультирует, проверяет возможность услуги и готовит заявление.
- Сотрудник выезжает домой к заявителю с «мобильным кейсом» и оказывает услугу на месте.
Стоит отметить, что услуга доступна только лицам, чье местонахождение в пределах Одессы.
Читайте также: Не едут даже за $10 тысяч: почему Одесская область не может удержать врачей
