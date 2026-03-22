Ключевые моменты:
- Плановые отключения газа в Одессе 24–25 марта из-за ремонта сетей низкого давления.
- 24 марта: ул. Большая Садовая (№18-45 частично), 3-я Садовая (№9-49), Отключение газа в Подольском районе и Болградщине.
Газ выключат на Садовой и Люстдорфской
В АО «Одессагаз» предупредили о плановых отключениях газа 24-25 марта из-за ремонтных работ на сетях низкого давления. Газоснабжение временно прекратят в нескольких районах на 9:00–18:00 для обеспечения безопасности и стабильности системы.
24 марта без газа:
- ул. Большая Садовая (№18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 45);
- ул. 3-я Садовая (№9–49);
- ул. 6-я Садовая (№59, 61);
- ул. Дукова;
- ул. Стеценко;
- ул. Венгера;
- ул. Берегово.
25 марта без газа:
- ул. Тульская, 21 (квартиры №1, 18, 21);
- 1-я Линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, №2, 4, 6/2.
Напомним, масштабный ремонт газовых сетей также запланирован в Подольском районе и Болградщине с 23 по 25 марта. Без газа будут сотни домохозяйств в селах и селениях.
