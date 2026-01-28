Ключевые моменты:

Социальные автобусные маршруты в Одессе остаются бесплатными;

Они дублируют маршруты городского электротранспорта.

Социальные автобусные маршруты в Одессе 28 января

Сегодня, 28 января, в Одессе продолжают курсировать 12 социальных автобусных маршрута, которые повторяют схемы движения городского электротранспорта. Проезд для жителей города бесплатный.

Получить дополнительную информацию о работе социальных маршрутов можно с 08:00 до 20:00 в информационном центре по телефонам: (048) 717-54-54 и (048) 717-54-77

Напомним, что с 13 декабря в Одессе полностью остановился весь электротранспорт. Причиной стали разрушения энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов и острый дефицит электроэнергии. Эти проблемы до сих пор не устранены.

Чтобы частично компенсировать остановку электротранспорта, Одесса получила 5 автобусов из Житомира на постоянной основе, а также до 40 автобусов временно из Львова, Кропивницкого, Белой Церкви, Николаева и Мариупольской общины.

Эти автобусы работают на социальных маршрутах и частично дублируют линии трамваев и троллейбусов. Однако они не могут полностью заменить более 90 трамваев и 60 троллейбусов, которые ранее выходили на линии.

По информации главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, по состоянию на 26 января в городе работают 533 автобуса частных перевозчиков и 38 социальных автобусов.

