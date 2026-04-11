Авария на электросетях в Одессе 11 апреля: что произошло

Сегодня, 11 апреля, в 17:09 на оборудовании произошла аварийная ситуация, в результате которой часть жителей Одесского района осталась без света. В самой Одессе проблемы с электроснабжением зафиксированы в Хаджибейском и Пересыпском районах.

По информации ДТЭК «Одесские электросети», из-за аварии возможны временные перебои в работе объектов критической инфраструктуры.

Энергетики уже приступили к устранению неисправности и обещают восстановить электроснабжение в максимально короткие сроки.

Стоит отметить, что ранее специалисты ДТЭК уже проводили масштабные восстановительные работы после вражеских атак в ночь на 10 и 11 апреля. Тогда удалось вернуть свет более чем 130 тысячам жителей Одессы и южных районов области.

Кроме того, энергетики выполнили капитальный ремонт трансформаторной подстанции: обновили оборудование, заменили изношенные элементы и проверили работу всех систем.

