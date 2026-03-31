Ключевые моменты:

Оккупанты атаковали Славянск и Полтавщину: есть жертвы и раненые.

Враг устанавливает на «шахеды» макеты ракет, чтобы запутать украинскую авиацию и истощить ресурсы ПВО.

В военных кругах РФ заговорили об «обреченности» и необходимости мира из-за ударов ВСУ по тылам.

Зеленский отверг сценарии завершения войны за счет территорий Украины.

Авиаудар по Славянску и налет сотен дронов

Этой ночью российские оккупанты нанесли авиаудар по Славянску на Донетчине. По предварительной информации, российские военные сбросили на город две 250-килограммовые фугасные авиационные бомбы (ФАБ-250).

Как сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях, россияне атаковали частный сектор. Повреждены по меньшей мере 22 дома и три автомобиля.

На данный момент известно о трех раненых, среди них 12-летняя девочка.

Помимо этого, россияне нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Славянска. Повреждены объекты железной дороги, локомотивное депо, частично выбиты окна вокзала. Ранены четверо сотрудников депо. Одна из работниц – в тяжелом состоянии, сообщил вице-премьер Алексей Кулеба.

Также под ударом был и Полтавский район: поврежден многоквартирный дом – погиб один человек, еще четверо травмированы. Среди пострадавших 11-летний ребенок.

По данным Генштаба ВСУ, в понедельник, 30 марта, противник совершил 85 авиационных ударов, сбросив 266 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9132 дронов-камикадзе и произвел 3964 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 77 – из реактивных систем залпового огня.

А в Воздушных силах сообщают, что в ночь на 31 марта противник атаковал 289 ударными БпЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и беспилотниками других типов.

По состоянию на утро вторника, противовоздушной обороной сбито/подавлено 267 враждебных БпЛА. Зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на шести локациях.

Оккупанты убили двух человек на автостанции в Донецке и скрывают участие военных

Кроме того, в оккупированном Донецке российские военные убили двух человек на автостанции, а «власти» и пропагандисты пытаются это скрыть.

Так называемый «глава администрации» Алексей Кулемзин сообщил о ДТП с «грузовым автомобилем», но не уточнил, что это была военная машина. Z-каналы и российские пропагандисты тоже скрыли это.

На видео с камер наблюдения и кадрах местных жителей видно, что российские военные не тормозили и влетели на автостанцию после удара по другому авто.

Ловушки в небе: враг устанавливает макеты ракет на «шахеды»

Враг начал устанавливать макеты ракет Р60 на «Шахедах», сообщает известный украинский военный эксперт, специалист по радиосвязи, РЭБ и беспилотникам Сергей «Флэш» Бескрестнов.

По словам эксперта, это делается с целью запугать нашу авиацию и привлечь внимание перехватчиков.

«Армейская авиация знает, как реагировать на такие вещи. А вот подразделений перехватчиков у нас много в разных родах войск и ведомствах, и, конечно, все будут пытаться уничтожить такую «важную» цель, не считаясь с ресурсами. На это и рассчитывает враг», – отмечает «Флэш»

Он также призывает подумать, «по каким признакам мы можем отличить «Шахед» с фальшивыми ракетами».

«Россия обречена»: в военных кругах оккупантов заговорили о мире

В то же время, как сообщает Институт изучения войны (ISW), военные круги РФ призывают кремль заключить мир.

По данным аналитиков, успешные удары ВСУ по тылам усиливают тревогу в российском военном и ультранационалистическом сообществе.

Там уже признают, что:

Запад имеет кратно больший экономический потенциал;

удары украинских дронов все сильнее бьют по инфраструктуре рф;

Россия не успевает производить достаточное количество ракет-перехватчиков.

Некоторые провоенные блогеры прямо заявляют, что рф «обречена» и должна искать способ завершить войну.

«Мы не агрессоры»: Зеленский прокомментировал возможные сценарии США по завершению войны

Президент Владимир Зеленский в интервью изданию Axios выразил обеспокоенность возможными планами Вашингтона по прекращению боевых действий. По его словам, команда Дональда Трампа стремится положить конец войне, однако Киев не согласен на сценарии, предполагающие вывод украинских войск с наших территорий, в частности с Донбасса.

«Моя обеспокоенность заключается в том, что они видят только один способ сделать это… Но почему мы должны за это платить? Мы не агрессоры», – подчеркнул Зеленский, добавив, что такие решения несут критическую угрозу безопасности Украины, которую пока никто в полной мере не оценивает.

Кроме того, глава государства указал на опасное военное сближение Москвы и Тегерана. По данным Киева, Россия передает Ирану спутниковые снимки американских военных баз и активно делится опытом применения беспилотников в боевых условиях. Зеленский предупредил, что дестабилизация на Ближнем Востоке играет на руку Кремлю: рост цен на нефть подпитывает российскую экономику и нивелирует действие санкций, в то время как Украина рискует столкнуться с дефицитом ракет ПВО и другого критически важного вооружения из-за смещения фокуса внимания Запада.

