Ключевые моменты:

  • Под утро 31 марта Одессу атаковали ударные БпЛА.
  • Есть попадание в жилой дом в Киевском районе.
  • Повреждены несколько этажей, пострадал мужчина.

О последствиях атаки рассказал сегодня утром глава Одесской городской военной администрации (ГВА) Сергей Лысак.

По данным ГВА, под ударом оказался один из спальных районов города.

«Зафиксировано попадание в девятиэтажный жилой дом в Киевском районе. Поврежден фасад, балконы и остекление со второго по четвертый этажи. Пожар, возникший в результате удара, оперативно ликвидирован», – проинформировал Лысак.

По официальным данным, в результате атаки был ранен один человек. Врачи оказали ему необходимую помощь непосредственно на месте происшествия; травмы позволяют пострадавшему проходить дальнейшее лечение амбулаторно.

С самого утра на месте работают профильные оперативные и коммунальные службы города. Масштабы повреждений уточняются.

По данным полиции, стражи порядка фиксируют последствия атаки, собирают доказательства военного преступления РФ, опрашивают граждан и обеспечивают правопорядок.

Напомним, в Одессе ищут родственников мальчика, потерявшего маму после обстрелов 28 марта.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме