Новости Одессы и Одесской области

Атака Йылмаза, доходчивый знак и криминальная драма в ресторане: главные субботние новости Одессы за 27 ноября

Атака Йылмаза, доходчивый знак и криминальная драма в ресторане: главные субботние новости Одессы за 27 ноября

В субботу, 27 ноября 2021 года, “Одесской жизни” стало известно о таких как важных, так и просто занимательных событиях в Одессе и Одесской области.

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По состоянию на утро субботы, 27 ноября 2021 года, в Одесской области зафиксировали очередной спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Снизилось и количество смертей от COVID-19.

В субботу, 27 ноября, в Одессе на Лидерсовском бульваре чиновники, военнослужащие, представители духовенства, городской общественности и просто неравнодушные одесситы возложили цветы и композиции из ржаных и пшеничных колосков к памятному знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Судя по всему, очень скоро в деле многострадального танкера Delfi, который два года назад потерпел крушение у берегов Одессы и почти год пролежал на пляже, будет поставлена точка.

Циклон под сложнопроизносимым названием Йылмаз, накрывший Одессу прошлой ночью, немного “покуролесил” на пляже возле дельфинария “Немо” на Ланжероне и разрушил деревянный настил на набережной.

Также “Одесская жизнь” узнавала, что почем в Одессе в смысле “главных” продуктов в ноябре, пока знаменитое “не трогать, это на Новый год!” еще не актуально.

Новость, которая буквально “порвала” соцсети: на Черемушках установили дорожный… нет, даже не знак, а объявление, в грубой, но доходчивой форме призывающее водителей соблюдать правила дорожного движения.

Не повезло пареньку, по несчастливой случайности оказавшемуся не в то время не в том месте, а именно в трамвае №15 на Слободке: ему прямо в голову прилетела банка “Нутеллы”, ранив глаз. Такой сладкий, но гадкий “сюрприз”…

И напоследок о хорошем: одесская группа “Коммуна люкс” сняла клип, где воссоздала Одессу 20-х годов прошлого века. Для съемок была выбрана старейшая локация города — ресторан “Бернардацци”, где разворачивается настоящая криминальная драма.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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