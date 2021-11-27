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Коронавирус в Одесской области 27 ноября: очередной спад заболеваемости?

Коронавирус в Одесской области 27 ноября: очередной спад заболеваемости?

По состоянию на утро субботы, 27 ноября 2021 года, в Одесской области имеет место очередной спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Снизилось и количество смертей от COVID-19.
В целом в Украине также зарегистрировали меньше новых случаев коронавируса, чем днем ранее.

Коронавирус в Одесской области 27 ноября

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Как информирует Министерство охраны здоровья Украины, за сутки в Одесской области зарегистрировали 624 новых случая коронавируса притом, что сутками ранее их было 832.

Таким образом, общее число зараженных COVID-19 в регионе на сегодняшний день составляет 227 152 человека.

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Случаев смерти от коронавирусной болезни за минувшие сутки также намного меньше: по официальным данным на Одесчине скончались 18 больных (днем ранее 42). Всего с начала пандемии коронавирус забрал 5140 жизней жителей области.

Количество выздоровевших от COVID-19 в регионе за прошедшие сутки также, хоть и не намного, но больше – 741 человек против 602 сутками ранее. А в целом с ковидом успешно справились 174 444 жителей Одесчины. Еще болеют 44 568 человек.

Коронавирус в Украине 27 ноября

По данным Минздрава, за минувшие сутки, 26 ноября 2021 года, в Украине зафиксировано 14 200 новых подтвержденных случаев COVID-19 против 15 936 днем ранее.

В целом в стране на сегодня насчитывается 3 414 540 ковидных больных.

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За сутки коронавирус забрал 568 жизней тогда как днем ранее регистрировалось 608 случаев смерти от ковид. В целом с начала пандемии в Украине от последствий COVID-19 умерли 84 717 больных.

При этом 22 946 украинцев выздоровели (всего таковых 2 899 967 человек).

Напомним, на утро пятницы, 26 ноября 2021 года, в Одесской области наблюдалтся рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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Фото: Избирком

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Редакция ПРОФИЛЬ

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