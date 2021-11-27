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Одесская группа сняла клип, где воссоздала Одессу 20-х годов прошлого века

Одесская группа сняла клип, где воссоздала Одессу 20-х годов прошлого века

Новый клип одесского музыкального кооператива «Коммуна люкс» — это настоящая остросюжетная драма, прямиком из старейшего ресторана.

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«Коммуна Люкс»- музыкальный коллектив из Одессы, участники которого определяют свой стиль как «Odessa Gangsta Folk»- смесь уличного бандитского фольклора, еврейской народной музыки, балканских ритмов и особого «одесского юмора».

25 ноября у «Коммуны Люкс» вышло новое видео «Витька Шрам».

Несколько фактов о новом видео:

  • Это песня одесского поэта и музыканта, звезды одесского рок-н-ролла и шансона 80-90-х годов, Стаса Подлипского.
  • Автор песни исполнил главную роль в клипе.
  • В видео воссоздана ретро-эстетика Одессы 20-х годов ХХ столетия.

Для съемок была выбрана старейшая локация города — ресторан «Бернардацци», где разворачивается настоящая криминальная драма.

Недавно мы рассказывали о том, что клип, поставленный одесситкой, может получить премию Grammy. А ранее Таня Муиньо уже завоевала награду европейского MTV.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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