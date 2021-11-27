Визит Йылмаза: ночной шторм разрушил набережную на одесском Ланжероне (фото, видео)

Штормовой ветер, накрывший Одессу этой ночью, немного “покуролесил” на пляже возле дельфинария “Немо” на Ланжероне и разрушил набережную. Об этом сообщают в соцсетях очевидцы происшествия.

Так, на набережной ударами стихии вырвало деревянные настилы возле фонтанов.

Ранее сообщалось, что Одессу посетит циклон под названием Йылмаз. Синоптики прогнозировали теплую погоду, но при этом дождь и сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Также сообщалось, что волны на одесском побережье поднимутся до 1,8 метра в высоту.

И прогноз оправдался: поздним вечером пятницы 26 ноября на Одессу действительно обрушился дождь, сопровождаемый шквальным ветром, ночью он усилился.

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Фото: УСИ и 8News, видео: Телеграм-канал Xydessa