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Визит Йылмаза: ночной шторм разрушил набережную на одесском Ланжероне (фото, видео)

Визит Йылмаза: ночной шторм разрушил набережную на одесском Ланжероне (фото, видео)

Штормовой ветер, накрывший Одессу этой ночью, немного “покуролесил” на пляже возле дельфинария “Немо” на Ланжероне и разрушил набережную.
Об этом сообщают в соцсетях очевидцы происшествия.

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Так, на набережной ударами стихии вырвало деревянные настилы возле фонтанов.

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Ранее сообщалось, что Одессу посетит циклон под названием Йылмаз. Синоптики прогнозировали теплую погоду, но при этом дождь и сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Также сообщалось, что волны на одесском побережье поднимутся до 1,8 метра в высоту.

И прогноз оправдался: поздним вечером пятницы 26 ноября на Одессу действительно обрушился дождь, сопровождаемый шквальным ветром, ночью он усилился.

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Фото: УСИ и 8News, видео: Телеграм-канал Xydessa

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Редакция ПРОФИЛЬ

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