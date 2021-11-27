Визит Йылмаза: ночной шторм разрушил набережную на одесском Ланжероне (фото, видео)

Штормовой ветер, накрывший Одессу этой ночью, немного “покуролесил” на пляже возле дельфинария “Немо” на Ланжероне и разрушил набережную.
Об этом сообщают в соцсетях очевидцы происшествия.
Так, на набережной ударами стихии вырвало деревянные настилы возле фонтанов.
Смотрите также: Осень по-одесски: фоторепортаж со штормящего Ланжерона (фото, видео)
Ранее сообщалось, что Одессу посетит циклон под названием Йылмаз. Синоптики прогнозировали теплую погоду, но при этом дождь и сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Также сообщалось, что волны на одесском побережье поднимутся до 1,8 метра в высоту.
И прогноз оправдался: поздним вечером пятницы 26 ноября на Одессу действительно обрушился дождь, сопровождаемый шквальным ветром, ночью он усилился.
Также читайте об одесском Ланжероне:
- На Ланжероне заметили дельфинов: те нисколько не “стеснялись” людей;
- Пляж на Ланжероне: последнее пока еще дикое место (фото);
- Блеск и не только одесских пляжей: от Ланжерона до Чкаловского (фоторепортаж);
- Спуск к Ланжерону ждет реконструкция: что в планах?
- Одесские пляжи: как возник Ланжерон (видео).
Фото: УСИ и 8News, видео: Телеграм-канал Xydessa