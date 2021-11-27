Грубо, зато доходчиво: одесситы установили оригинальный дорожный знак

Сообщение на новом знаке призывает водителей соблюдать правила дорожного движения. Правда авторы текста на знаке слов особенно не подбирали.
Да, грубо сказано, зато понятно. Многие из нерадивых водителей, к сожалению, только так и понимают.
Расположен новый знак в Одессе на Черемушках у светофора, расположенного рядом с пешеходной дорожкой на улице Инглези. (Квартал между улицей Космонавтов и Ивана и Юрия Лип)
Недавно иы также сообщали, что Малиновский райсуд вынес необычный приговор двум воришкам: три года условно и прочитать четыре книги.
Также на улицах Одессы заметили монаха-курьера. Настоящий ли монах ходит по городу с характерной сумкой курьерской службы за плечами, или нет, доподлинно не известно. Но фурор этот человек в рясе производит в любом случае.
Еще забавный случай произошел намедни в Одессе возле Оперного театра: неизвестный мужчина то ли от рассеянности, то ли по какой-то другой причине буквально атаковал и едва не снес шлагбаум при въезде в Пале-Рояль.
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Фото «Думской»