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Грубо, зато доходчиво: одесситы установили оригинальный дорожный знак

Грубо, зато доходчиво: одесситы установили оригинальный дорожный знак

Сообщение на новом знаке призывает водителей соблюдать правила дорожного движения. Правда авторы текста на знаке слов особенно не подбирали.

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Да, грубо сказано, зато понятно. Многие из нерадивых водителей, к сожалению, только так и понимают.

Расположен новый знак в Одессе на Черемушках у светофора, расположенного рядом с пешеходной дорожкой на улице Инглези. (Квартал между улицей Космонавтов и Ивана и Юрия Лип)

Недавно иы также сообщали, что Малиновский райсуд вынес необычный приговор двум воришкам: три года условно и прочитать четыре книги.

Также на улицах Одессы заметили монаха-курьера. Настоящий ли монах ходит по городу с характерной сумкой курьерской службы за плечами, или нет, доподлинно не известно. Но фурор этот человек в рясе производит в любом случае.

Еще забавный случай произошел намедни в Одессе возле Оперного театра: неизвестный мужчина то ли от рассеянности, то ли по какой-то другой причине буквально атаковал и едва не снес шлагбаум при въезде в Пале-Рояль.

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Фото «Думской»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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