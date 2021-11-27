В Одессе почтили память жертв Голодомора (фото)

Сегодня, в субботу, 27 ноября 2021 года, в Одессе на Лидерсовском бульваре чиновники, военнослужащие, представители духовенства, городской общественности и просто неравнодушные одесситы возложили цветы и композиции из ржаных и пшеничных колосков к памятному знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Кроме того, сегодня в храмах Одессы отслужили панихиды по жертвам голодоморов 1921-1922, 1932-1933 и 1946-1947 годов в Украине.
Напомним, в четвертую субботу ноября в Украине напоминают об одной из самых страшных страниц истории ХХ века – Голодоморе 1932-1933 годов.
В 16:00 состоится минута молчания.
Также одесситов приглашают присоединиться к общенациональной акции “Зажги свечу”.
Фото пресс-службы Одесского горсовета