В Одессе почтили память жертв Голодомора (фото)

Ротонду одесского Горсада украсила золотая “Ковидиха”: что бы это значило? (видео, фото) Проблема домашнего насилия, к сожалению, очень актуальна и несомненно, что привлекать к ней внимание общественности, в том числе и в произведениях искусства, необходимо. Тем более, что в эти дни в Украине проходит инициированная ООН акция “16 дней активных действий против гендерного насилия”. А вот одесская художница Ева Ятт подошла к этой проблеме, мягко говоря, нетривиально. ПОДРОБНЕЕ

В одесском музее устроят «кровопускание» с благородной целью 25 ноября в Одессе стартует акция «Искусство донорства» в Одесском музее Восточного и Западного искусства. В этот день сдать кровь можно будет в музее, среди картин и под прекрасную музыку. ПОДРОБНЕЕ