В одесский трамвай прилетела банка “Нутеллы” – есть пострадавший (видео)

По словам очевидцев, инцидент случился на Слободке. Молодой человек ехал в трамвае, сидя у окна, когда брошенная стеклянная банка с шоколадным кремом Nutella разбила окно и угодила ему прямо в глаз.

“Плюс еще одна фобия в копилочку”,

– говорится в комментарии к опубликованному видео.

Одесситы тут же начали активно комментировать произошедшее:

Как хорошо не выходить из дома;

Сладко зарядили;

Жертва сладкой жизни;

Вот и сидеть теперь даже при свободных местах после подобных случаев…

Правильно говорят что сладкое вредит здоровью;

Так себе акция от Нутеллы на черную пятницу;

Вкусно но грустно.