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В одесский трамвай прилетела банка “Нутеллы” – есть пострадавший (видео)

В одесский трамвай прилетела банка “Нутеллы” – есть пострадавший (видео)

В Одессе накануне произошел странный и в то же время неприятный инцидент в трамвае №15. Неизвестные бросили в окно трамвая стеклянную банку, отчего пострадал один из пассажиров.
Об этом сообщает Телеграм-канал Xydessa.

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По словам очевидцев, инцидент случился на Слободке. Молодой человек ехал в трамвае, сидя у окна, когда брошенная стеклянная банка с шоколадным кремом Nutella разбила окно и угодила ему прямо в глаз.

“Плюс еще одна фобия в копилочку”,

– говорится в комментарии к опубликованному видео.

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Одесситы тут же начали активно комментировать произошедшее:

Как хорошо не выходить из дома;

Сладко зарядили;

Жертва сладкой жизни;

Вот и сидеть теперь даже при свободных местах после подобных случаев…

Правильно говорят что сладкое вредит здоровью;

Так себе акция от Нутеллы на черную пятницу;

Вкусно но грустно.

Пострадавшего забрали в больницу. О его теперешнем состоянии ничего не известно.

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Фото: скриншот с видео, видео: Телеграм-канал Xydessa

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Редакция ПРОФИЛЬ

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