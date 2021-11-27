В одесский трамвай прилетела банка “Нутеллы” – есть пострадавший (видео)

В Одессе накануне произошел странный и в то же время неприятный инцидент в трамвае №15. Неизвестные бросили в окно трамвая стеклянную банку, отчего пострадал один из пассажиров.
Об этом сообщает Телеграм-канал Xydessa.
По словам очевидцев, инцидент случился на Слободке. Молодой человек ехал в трамвае, сидя у окна, когда брошенная стеклянная банка с шоколадным кремом Nutella разбила окно и угодила ему прямо в глаз.
“Плюс еще одна фобия в копилочку”,
– говорится в комментарии к опубликованному видео.
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Одесситы тут же начали активно комментировать произошедшее:
Как хорошо не выходить из дома;
Сладко зарядили;
Жертва сладкой жизни;
Вот и сидеть теперь даже при свободных местах после подобных случаев…
Правильно говорят что сладкое вредит здоровью;
Так себе акция от Нутеллы на черную пятницу;
Вкусно но грустно.
Пострадавшего забрали в больницу. О его теперешнем состоянии ничего не известно.
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Фото: скриншот с видео, видео: Телеграм-канал Xydessa