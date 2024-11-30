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Анекдот дня: кому позвонил Циперович в Нью-Йорке

Анекдот дня: кому позвонил Циперович в Нью-Йорке

Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь!

В одесской опере.
— Почему этот господин во фраке всё время угрожает палкой той даме, что на сцене?
— Шшш!.. Он ей не угрожает, он дирижирует.
— А если не угрожает, почему она так вопит?

В Одессе идет пара мимо избирательного плаката.
— Изя, так это шо ж, новый честный политик?
— Сара, если он выглядит за честного политика, то как тогда должны выглядеть картежные шулера?

Яша Циперович приехал в Нью-Йорк, остановился в гостинице и решил позвонить друзьям. Поднимает трубку и с характерным одесским акцентом диктует номер оператору:
— Please, call 266-419.
Через три минуты раздаётся стук в дверь: на пороге две девицы лёгкого поведения. На удивлённый взгляд Циперовича одна из них вытаскивает из сумочки бумажку и читает:
— Two Shikses for one night?!

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Редакция ПРОФИЛЬ
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