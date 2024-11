Анекдот дня: кому позвонил Циперович в Нью-Йорке

В одесской опере.

— Почему этот господин во фраке всё время угрожает палкой той даме, что на сцене?

— Шшш!.. Он ей не угрожает, он дирижирует.

— А если не угрожает, почему она так вопит?

В Одессе идет пара мимо избирательного плаката.

— Изя, так это шо ж, новый честный политик?

— Сара, если он выглядит за честного политика, то как тогда должны выглядеть картежные шулера?

Яша Циперович приехал в Нью-Йорк, остановился в гостинице и решил позвонить друзьям. Поднимает трубку и с характерным одесским акцентом диктует номер оператору:

— Please, call 266-419.

Через три минуты раздаётся стук в дверь: на пороге две девицы лёгкого поведения. На удивлённый взгляд Циперовича одна из них вытаскивает из сумочки бумажку и читает:

— Two Shikses for one night?!

