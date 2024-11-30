День домашних животных и день защиты информации: что еще празднуют 30 ноября

Что празднуют 30 ноября

Всемирный день домашних животных

Призван повысить осведомленность об ответственном отношении к домашним любимцам. В этот день обращается внимание на важность их ухода, вакцинации и обеспечения комфортных условий для жизни. Также напоминает о поддержке приютов и помощи бездомным животным.

Международный день защиты информации

Фокусируется на безопасности данных и защите персональной информации. Он напоминает о рисках киберугроз и важности внедрения современных мер для защиты цифровой информации. В этот день специалисты делятся советами, как избежать утечки данных и обеспечить их конфиденциальность.

День радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины

Посвящен военным, которые обеспечивают радиолокационный контрольвоздушного пространства. Этот день отмечает вклад радиотехнических войск в поддержание обороноспособности страны. Военнослужащие этой отрасли играют ключевую роль в предотвращении воздушных угроз.

Международный день «Города за жизнь»

Посвящен борьбе против смертной казни и распространению идей гуманизма. Он призывает к обсуждению прав человека и созданию обществ, которые ценят жизнь. В этот день активисты проводят акции и образовательные мероприятия, направленные на изменение общественных взглядов.

Международный день юбки

Популяризирует юбку как символ элегантности и свободы самовыражения. В этот день люди отмечают культурную и историческую значимость этого элемента одежды. Он также напоминает о праве каждого выбирать стиль и комфорт независимо от гендерных стереотипов.

День памяти всех жертв химической войны

Отдает дань уважения погибшим и пострадавшим от применения химического оружия. В этот день подчеркивают необходимость соблюдения международных соглашений, запрещающих его использование. Он также подчеркивает важность усилий по предотвращению повторения таких трагедий.

Международный день секса

Сосредотачивается на важности здорового подхода к интимным отношениям. В этот день популяризируют образованность в вопросах сексуального здоровья, безопасности и уважения между партнерами. Он также является возможностью обсудить вопросы сексуального воспитания и преодоления табу.

Именины 30 ноября

Какие сегодня именины: Андрей, Иван, Иван.

Кто из известных людей родился 30 ноября

1980 год: общественно-политический деятель, политзаключенный режима Януковича, военнослужащий, издатель Владислав Попович;

1982 год: украинский борец греко-римского стиля, чемпион Европы, бронзовый призер Олимпиады 2008 Армен Варданян;

1985 год: украинский профессиональный боксер, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне, чемпион мира, бронзовый призер чемпионата Европы, победитель Кубка Европы (2010), трехкратный чемпион Украины (2009, 2010, 2011) Тарас Шелестюк.

Памятные даты 30 ноября

1432 год: во время гражданской войны в Великом княжестве Литовском князь Федор Корибутович разбивает поляков у Копистерина, вблизи Морахвы;

1609 год: Галилео Галилей составляет первую карту лунной поверхности;

1763 год: универсалом гетмана Кирилла Разумовского в Украине вводятся суды — земские (для гражданских дел), гродские (для уголовных) и подкоморские (для земельных), а Генеральный суд становится высшей апелляционной инстанцией;

1786 год: указом Петра Леопольда Иосифа Габсбурга в Великом герцогстве Тосканском впервые в европейском государстве отменяют смертную казнь;

1854 год: вице-король Египта Саид-паша предоставляет предварительную концессию на строительство и эксплуатацию в течение 99 лет канала через Суэцкий перешеек французскому инженеру Фердинанду Мари де Лессепсу;

1867 год: начинает работу Одесский маяк;

1886 год: в парижском зале для оперетт, пантомим, водевилей и политических митингов Фоли-Бержер происходит первое ревю с участием женщин в довольно откровенных костюмах;

1900 год: немецкие инженеры получили патент на автомобиль с приводом на передние колеса;

1918 год: Дания признает остров Исландию независимым и связанным с ней лишь личной унией;

1922 год: в возрасте 78 лет в последний раз выходит на сцену легендарная французская актриса Сара Бернар;

1936 год: пожар уничтожает уникальный Хрустальный дворец в Лондоне, который построили в 1851 году для проведения I Всемирной выставки;

1954 год: в городке Силакауга американского штата Алабама падает метеорит Силакауга;

1968 год: в Киеве открывают Республиканский дом композиторов;

1973 год: XXVIII сессия Генеральной Ассамблеи ООН принимает международную конвенцию о прекращении преступлений апартеида и наказании за него;

1982 год: Майкл Джексон выпускает самый продаваемый альбом всех времен под названием «Thriller»;

1996 год: создают Государственную таможенную службу Украины;

1998 год: 32-летний Любчо Георгиевский, заняв кресло главы правительства Македонии, становится самым молодым премьер-министром в мире;

2002 год: основывают Киевский независимый медиапрофсоюз;

2006 год: официальный релиз новой операционной системы Windows Vista и пакета программ Office 2007 корпорации «Microsoft»;

2013 год: происходит незаконный силовой разгон «Беркутом» Евромайдана с целью очищения площади от участников стихийного протеста.

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