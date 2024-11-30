Одесса представила культурную стратегию на форуме в Молдове

В Кишиневе проходит двухдневное итоговое мероприятие проекта EU4Culture, направленного на поддержку культурного развития стран Восточного партнерства. В рамках события представители городов, художники и культурные специалисты обсуждают разработанные стратегии и обмениваются опытом. Об этом сообщили в горсовете Одессы.
Одесса присоединилась к проекту EU4Culture в середине 2023 года. За это время город достиг ряда результатов, среди которых разработка «Стратегии культурного развития Одессы 2025-2035». Этот документ станет основой для дальнейшего развития культурной сферы города. Стратегия создана в сотрудничестве с представителями креативных индустрий, общественными организациями и культурными деятелями.
На форуме презентовали и другие наработки:
- справочник по сохранению культурного наследия,
- пособие по дизайну вывесок,
- 3D-визуализацию культовых символов Одессы.
По словам директора Департамента культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции Одесского горсовета Ивана Липтуги, эти проекты демонстрируют системный подход к развитию города. Разработанную стратегию планируют представить на рассмотрение горсовета.
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