Новости Одессы и Одесской области

Одесса представила культурную стратегию на форуме в Молдове

Одесса представила культурную стратегию на форуме в Молдове

В Кишиневе проходит двухдневное итоговое мероприятие проекта EU4Culture, направленного на поддержку культурного развития стран Восточного партнерства. В рамках события представители городов, художники и культурные специалисты обсуждают разработанные стратегии и обмениваются опытом. Об этом сообщили в горсовете Одессы.

Одесса присоединилась к проекту EU4Culture в середине 2023 года. За это время город достиг ряда результатов, среди которых разработка «Стратегии культурного развития Одессы 2025-2035». Этот документ станет основой для дальнейшего развития культурной сферы города. Стратегия создана в сотрудничестве с представителями креативных индустрий, общественными организациями и культурными деятелями.

На форуме презентовали и другие наработки:

  • справочник по сохранению культурного наследия,
  • пособие по дизайну вывесок,
  • 3D-визуализацию культовых символов Одессы.

По словам директора Департамента культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции Одесского горсовета Ивана Липтуги, эти проекты демонстрируют системный подход к развитию города. Разработанную стратегию планируют представить на рассмотрение горсовета.

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