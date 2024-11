Анекдот дня: кому зателефонував Циперович у Нью-Йорку

В одеській опері.

— Чому цей пан у фраку весь час загрожує палицею тій дамі, що на сцені?

— Шшш!.. Він їй не загрожує, він диригує.

— А якщо не загрожує, чому вона так волає?

В Одесі йде пара повз виборчий плакат.

— Ізя, то це шо ж, новий чесний політик?

— Сара, якщо він виглядає за чесного політика, то як тоді мають виглядати картярські шулери?

Яша Циперович приїхав до Нью-Йорка, зупинився в готелі і вирішив зателефонувати друзям.

— Please, call 266-419.

Через три хвилини лунає стукіт у двері: на порозі дві дівчини легкої поведінки.

— Two Shikses for one night?!

У нас є й інші анекдоти: