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Анекдот дня: кому зателефонував Циперович у Нью-Йорку

Анекдот дня: кому зателефонував Циперович у Нью-Йорку

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки — ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся!

В одеській опері.
— Чому цей пан у фраку весь час загрожує палицею тій дамі, що на сцені?
— Шшш!.. Він їй не загрожує, він диригує.
— А якщо не загрожує, чому вона так волає?

В Одесі йде пара повз виборчий плакат.
— Ізя, то це шо ж, новий чесний політик?
— Сара, якщо він виглядає за чесного політика, то як тоді мають виглядати картярські шулери?

Яша Циперович приїхав до Нью-Йорка, зупинився в готелі і вирішив зателефонувати друзям.
— Please, call 266-419.
Через три хвилини лунає стукіт у двері: на порозі дві дівчини легкої поведінки.
— Two Shikses for one night?!

У нас є й інші анекдоти:

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