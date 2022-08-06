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Анекдот дня: Абрам, Сара, ресторан…

Анекдот дня: Абрам, Сара, ресторан…

Доброе утро, Одесса! Ура, наконец-то долгожданная суббота – и можно как следует отдохнуть. Ну а тем, у кого суббота – день рабочий, желаем крепиться и собраться с силами для предвоскресного рывка.

А еще мы желаем вам уделить больше внимания своим близким и провести выходные вместе. Ну, хотя бы прогуляться по Одессе, как герои нашего сегодняшнего анекдота:

Абрам прогуливается с Сарой по Одессе. Проходят мимо ресторана. Сара говорит:

– Ой, как вкусно пахнет!..

– Тебе понравилось? Хочешь, еще раз пройдем?

Ресторан, карикатура

Ресторан, мем

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Редакция ПРОФИЛЬ

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