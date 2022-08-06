Анекдот дня: Абрам, Сара, ресторан…

Доброе утро, Одесса! Ура, наконец-то долгожданная суббота – и можно как следует отдохнуть. Ну а тем, у кого суббота – день рабочий, желаем крепиться и собраться с силами для предвоскресного рывка.
А еще мы желаем вам уделить больше внимания своим близким и провести выходные вместе. Ну, хотя бы прогуляться по Одессе, как герои нашего сегодняшнего анекдота:
Абрам прогуливается с Сарой по Одессе. Проходят мимо ресторана. Сара говорит:
– Ой, как вкусно пахнет!..
– Тебе понравилось? Хочешь, еще раз пройдем?
Еще больше анекдотов:
- Почему замолчала Сара?
- О чем говорит пересоленная еда?
- Про Абрама, который просит Сару спеть гостям;
- Посетитель ресторана зовёт официанта;
- Официант несёт бифштекс клиенту.