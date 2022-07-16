Анекдот дня: что думает Абрам за эту жизнь?

Доброе утро, одесситы! Сегодня суббота, а значит, кто-то может вполне законно отдохнуть, расслабиться (при условии, что этому не помешают звуки сирен, разумеется) и куда-нибудь отправиться (но только не на пляж!).
Да, непростые сейчас времена… Но как бы то ни было, терять бодрости духа все же не надо. Давайте-ка, например, узнаем, как относится к жизни еврей Абрам из нашего сегодняшнего анекдота:
– Абрам, как жизнь?
– Что тебе сказать Сёма… Как на корабле: тошнит, а плыть надо.
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