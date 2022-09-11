Анекдот дня: как Сёма ухаживает за Идочкой

Доброе утро, Одесса! И вот оно – очередное воскресенье, день, когда можно никуда не спешить, а как следует выспаться, отдохнуть, ну и, само собой, уделить больше внимания своим родным и семье.

Ну, а тем, у кого семьи еще нет, может быть самое время предпринять первые шаги… Как например, делает герой нашего сегодняшнего анекдота. Судите сами:

– Идочка, дорогая, ах, как красиво Сёма за вами ухаживает!

– Ой, и не говорите, Циля… Какие слова находит!.. Какие цветы приносит!.. Прямо хоть никогда не выходи за него замуж…

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