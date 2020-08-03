Новости Одессы и Одесской области

Известный одесский автор презентует особенную книгу – где и когда

Известный одесский автор презентует особенную книгу – где и когда

 Галерея “Арт-Одесса” проведет презентацию новой книги Аркадия Рыбака.

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Книгу эту можно читать с любой стороны. Тут вам и документально-художественная повесть “Аккерманский мальчик”, и пасквильно-памфлетные заметки на салфетках “Бывшие”.
Об этом сообщил Всемирный клуб одесситов.
Тексты никак между собой не связаны и потому имеют каждый свою титульную обложку. Главным героем документальной повести стал известный одесский фотомастер Михаил Рыбак, 90-летие которого друзья и близкие отметили в июле. В памфлете главных нет. И героев тоже. Есть калейдоскоп персонажей, отмеченных кличками и очень похожих на тех, что много лет ощущают себя хозяевами жизни.
Приходите 4 августа в 18 часов в Летний театр горсада и обзаведитесь экземпляром книги-перевертыша с автографом автора.
В 2018 году известный журналист и писатель Аркадий Рыбак выпустил трилогию о путешествиях
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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