392 уроки: у Міносвіти підсумували 2 тижні Всеукраїнської школи онлайн

Два тижні триває проект “Всеукраїнська школа онлайн”, впродовж цього часу в його межах оприлюднено 392 уроки загальною тривалістю близько 7 тис. 840 хвилин. Лише на YouTube МОН їх переглянули майже 6 млн разів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Ще минулого тижня організатори визнали, що проєкт потребує роботи над помилками. Зокрема, МОН заявило, що помилки, які були допущені в окремих уроках, є прикрим явищем, над яким потрібно працювати.

– У межах проєкту було підготовлено процедуру попереднього експертного перегляду відео, а також залучено експертів, що системно працюють разом із підпорядкованим МОН Українським інститутом розвитку освіти (УІРО. – ред.). Їхнє завдання – на етапі постпродакшну переглядати уроки і вносити свої правки. Однак у зв’язку зі стислими термінами підготовки відео, впродовж першого тижня експертиза не відбувалася, – пояснив очільник УІРО Вадим Карандій.

Надалі всі відео, які готуються до ефіру, переглядатимуть експерти перед потраплянням в ефір.

Водночас для того, щоб удосконалити якість відео, процедуру експертизи розширили і зробили дворівневою.

– Реалізовуватись вона має так: на першому етапі працює пул експертів, які допомагають вчителю при підготовці до уроку та присутні на знімальному майданчику під час зйомки. Другий етап – редактори, які долучені до процесу на етапі постпродакшну. Ми сподіваємось, що з наступного тижня нам вдасться запустити вже таку, більш удосконалену, експертизу, – додав Вадим Карандій.

54% українців позитивно оцінюють проєкт “Всеукраїнська школа онлайн”

Результати опитувань, проведених Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 10-12 квітня 2020 року, продемонстрували, що абсолютна більшість респондентів позитивно оцінюють проєкт “Всеукраїнська школа онлайн”.

– Для нас це великий кредит довіри. Ми робимо все можливе, аби допомогти нашим дітям, незалежно від їхнього місця проживання, соціального статусу чи інших ознак, отримати доступ до знань під час карантину. Наша мета зараз – працювати над якістю та розширювати можливості проєкту, – зазначають в Офісі Президента України.

3 найбільш популярних питання про проєкт впродовж 2 тижнів: розповідаємо про гроші, хто знімає, реакцію на помилки та скільки триватиме проєкт

Впродовж останніх 2 тижнів 3 питання про проєкт стали найбільш популярними – даємо короткі відповіді, щоб кожен мав доступ до цієї інформації.

Які компанії організовують знімальний процес?

Виробництвом займаються медіаспеціалісти різних українських телевізійних каналів, окремих продакшнів і фрілансери. Оператори, звукорежисери, режисери монтажу, адміністратори на майданчику, гримери, запрошені зірки та інші спеціалісти є штатними та позаштатними працівниками, а також “обличчями” каналів СТБ, 1+1, Новий канал, Інтер, ICTV, Україна, студії Квартал 95, студії Мамахохотала, студії Patriot та інших. Ними ж спільно надана частина виробничих потужностей для зйомок – камери, освітлювальні та звукові пристрої, комп’ютери для здійснення монтажу. Частина апаратури є приватною власністю спеціалістів-фрілансерів.

Яким є обсяг фінансування проєкту?

Проєкт знімається без залучення коштів Державного Бюджету. Це роблять приватні організації на волонтерських засадах.

– Серед іншого, надаючи – людей, техніку, локації для зйомки тощо, – зазначають в Офісі Президента України.

Скільки тижнів будуть транслювати уроки?

Наразі планується, що уроки будуть транслюватись щонайменше до кінця карантину.

Цікаві цифри за 2 тижні проєкту “Всеукраїнська школа онлайн”:

#руханка подвоїла популярність у TikTok, а викладені уроки продовжують дивитися й після їхньої прем’єри

Найбільш популярними відео Всеукраїнської школи онлайн залишаються руханки та уроки англійської мови.

У YouTube МОН відео першої викладеної руханки набрало понад 330 тис переглядів. При цьому в TikTok охоплення хештегом #руханка зросло удвічі – з 9 млн осіб до 18 млн осіб.

Серед предметів найпопулярнішою лишається англійська. Перший викладений в YouTube МОН урок для 5 класу набрав за перший тиждень 80 тис переглядів, а станом на сьогодні його вже переглянуло більше 87 тис осіб.

Організатори закликають батьків завантажити розклад уроків та заохочувати дітей навчатись.

Нагадаємо, “Одесская жизнь” писала про те, як на практиці проходить дистанційне навчання і з якими труднощами стикаються всі учасники процесу.

Фото: Четверта влада

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