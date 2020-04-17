У зеленій зоні на Слобідці встановили 8 ліхтарних опор (фото)

Про це повідомляє пресслужба Департаменту міського господарства Одеської міської ради у Facebook.

– Історично склалося, що ця важлива для жителів Слобідки зелена зона ніколи не мала освітлення. Тут гуляють батьки з дітьми, через сквер масово ходять люди, тому ми знайшли можливість для того, щоб виправити цю ситуацію. Опори встановлені, на наступному тижні ми подамо електрику, і сквер Старостіна буде висвітлений, – зазначив директор КП «Одесміськсвітло» Олександр Прокопець.

Фото: Департамент міського господарства Одеської міської ради

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