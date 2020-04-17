Спрашивали – отвечаем: какие перчатки помогут уберечься от коронавируса и где их найти?

Чтобы избежать заражения коронавирусом, кроме масок, рекомендуют носить стерильные перчатки. Но если использовать перчатки неправильно, они не принесут никакой пользы. По мнению вирусологов и врачей, перчатки помогают только в том случае, если их регулярно менять, обрабатывать или мыть так же тщательно, как и руки.

Как правильно пользоваться перчатками?

мойте руки, перед тем как надеваете их и после того, как снимаете;

используйте одноразовые перчатки только один раз;

если вы ухаживаете дома за больным человеком, можно использовать многоразовые перчатки, но каждый раз их необходимо мыть с мылом, а затем обрабатывать раствором гипохлорита натрия.

в перчатках нельзя дотрагиваться до глаз, ушей и носа, пользоваться мобильным телефоном.

Какие перчатки лучше выбрать?

Сегодня существует несколько видов медицинских (стерильных) перчаток. Самые распространенные — это виниловые, латексные и нитриловые. Хотя все они очень похожи, у каждого вида есть своя особенность.

Виниловые перчатки изготавливаются из синтетического вещества поливинилхлорида. Они являются самыми дешевыми и могут обеспечить защиту от загрязнений на некоторое время. Из-за своего материала они не облегают кисть, неустойчивы к проколам, слабо защищают от инфекций и имеют высокую проницаемость белковых жидкостей (к примеру, кровь). Виниловые перчатки не подлежат дезинфекции и дальнейшему использованию. Цена — от 10 гривен за пару.

Латексные перчатки изготавливаются из каучукового дерева. Используются они в ситуациях повышенного риска распространения инфекций. В сфере здравоохранения часто предпочитают именно этот вид перчаток. Они плотно облегают кисть руки, удобны и практичны. Также имеют высокий уровень прочности и обеспечивают защиту от бактерий и вирусов. Однако могут вызвать аллергию. Также при использовании латексных перчаток следует тщательно проверить их на целостность. Вирусы способны проникать внутрь через микродырочки. Цена — от 20 гривен за пару.

Нитриловые перчатки изготавливаются из синтетического каучука и очень похожи на латексные. Они безопасны для тех, у кого есть аллергия. Нитрил прочный и устойчивый к разрывам материал. Он подходит для работы с острыми предметами и инструментами. Кроме того, перчатки из нитрила можно носить на протяжении длительного времени. Они также облегают кисть и обладают механической памятью. Являются отличной защитой от бактерий и вирусов при работе в среде с высоким риском заражения. Цена — от 70 гривен за пару.

Что советуют врачи?

Некоторые врачи советуют использовать резиновые или акриловые перчатки. Они прочные и не пропускают биологические и химические вещества. После использования перчатки можно стирать и обрабатывать антисептиками. Для закупок в супермаркете можно брать целлофановые перчатки. Однако на выходе из магазина их нужно сразу утилизировать.

Все виды перчаток можно найти в аптеках, магазинах медицинского оборудования, хозтоварах или супермаркетах. Их цена варьируется в зависимости от производителя и количества пар в упаковке.

Кожаные, шерстяные и трикотажные перчатки

Для защиты сегодня многие используют перчатки из собственного гардероба. Врачи-эпидемиологи не запрещают этого делать. Но все же рекомендуют придерживаться ряда правил.

По словам вирусолога из Королевского университета в Белфасте Линдси Бродбент, кожаные, шерстяные и трикотажные перчатки будут защищать только в том случае, если вы их регулярно меняете или дезинфицируете так же методично, как вы моете или дезинфицируете руки.

Национальная служба здравоохранения Великобритании в рекомендациях по профилактике коронавируса отмечает, что одежду и домашний текстиль нужно стирать при температуре 60℃ или же при 40℃ с добавлением хлорсодержащих моющих средств. Однако такой способ обработки нежелателен для перчаток из кожи или замши, которые будут просто испорчены.

Как правильно носить перчатки?

Для того, чтобы надеть перчатки, нужно помыть их и обработать дезинфицирующим средством. После этого надеваем перчатки. Держаться нужно двумя пальцами одной руки за край другой перчатки и «нырять» в нее рукой. После чего необходимо расправить пальцы рук уже в перчатке. Потом максимально натянуть манжет перчатки, не прикасаясь к внутренней поверхности ладони. Аналогичною процедуру проделываем с другой рукой.

Снимать защитные перчатки нужно с внутренней стороны, засунув под манжеты пальцы. Это необходимо, чтобы загрязненная сторона перчатки не соприкасалась с поверхностью кожи рук. После этого перчатки нужно выкинуть или вымыть.

Основные требования к качеству защитных перчаток

пропускная способность материала перчаток должна быть равна нулю;

высокая износостойкость, прочность;

удобство при использовании;

в некоторых случаях, возможность многоразового использования;

удобство при хранении.

Фото: Блог о здоровье

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