В стране удаленных уроков: как проходит онлайн-обучение одесских школьников?

Еще в прошлом году у всех украинских родителей появилась возможность перевода детей на дистанционное обучение. Тогда мы делали опрос и выяснили, что родители в основном скептически относились к новым возможностям. В сегодняшних же реалиях, дистанционное обучение стало единственным выходом в борьбе с пандемией. Одесские дети обучаются онлайн уже месяц. На разных платформах для них создают видеоуроки, а также стартовал проект «Всеукраинская школа онлайн». Как на практике проходит дистанционное обучение и с какими сложностями сталкиваются все участники процесса, расскажет «Одесская жизнь».

Сложности с сетью и проверкой тетрадей

Для дистанционного обучения школьников с первых дней карантина на сайте департамента образования и науки Одесского горсовета были организованы видеоуроки. При этом, каждому педагогу предоставили право самостоятельно определять методику и ресурсы для организации обучения.

– Уроков на сайте департамента, конечно, недостаточно для полноценного обучения детей. Там представлены не все предметы. Кроме того, на сайте украинскому языку учат по учебнику Заболотного, а наши дети занимаются по учебнику Глазовой, это сбивает учеников. Для того, чтобы дети получали необходимую информацию я еще провожу с ними уроки в Зуме, – рассказала учитель украинского языка и литературы Ирина Пасарар.

Основным минусом дистанционного обучения учитель называет невозможность выхода в интернет каждого ребенка.

– Но для таких детей уже организовано обучение по всеукраинским каналам. Также детям пока тяжело ориентироваться на обучающих платформах или, например, не все умеют самостоятельно подключиться к видеоконфнеренции, просмотреть нужную презентацию. На все это тратится очень много времени. Еще есть трудности с проверкой выполненных работ, поскольку дети пишут задание от руки и скидывают его фото мне в Вайбер, пока проверю все, очень сильно устают глаза, – поделилась Ирина Пасарар.

Получается, что сейчас педагоги выстраивают обучение методом проб и ошибок: сами черпают информацию в сети и от коллег, что и позволяет «с колеса» запустить онлайн-обучение.

Капля в море

Одесская мэрия провела опрос среди выпускников льготных категорий. Оказалось, что 20 школьников не имели никакого доступа в интернет. Для них закупили планшеты.

Первый блин комом

После начала дистанционного обучения родители тоже успели сложить свое мнение о новом формате:

– Мы не могли наладить связь. Уроки, которые проводили в самом начале карантина уже пропустили, получается, что теперь мне надо самой объяснять темы и заниматься с детьми уроками после работы. Так резко упадет уровень знаний, это будет видно после экзаменов, – опасается мама двух школьников Валентина Першикова.

– Онлайн-обучение зависит от школы и подачи материала, возможности получать информацию из одного источника. Получается, что много групп, каналов, сайтов, где дают задание или принимают работы. Что куда отправлять, порой, не понятно, нужны четкие расписания и инструкции, – сетует многодетная мама Анна Боднарюк.

– Нам очень много задают, ребенок сидит за компьютером с утра до вечера. Это мне не нравится. Также понимаю, что учеба возможна только, когда взрослый контролирует процесс. А если ребенок предоставлен сам себе пока родители на работе, то и об учебе онлайн не может идти и речи, – поделились своим мнением мама пятиклассницы Юлия Гера.

Жесткий тест или хорошая возможность?

Но есть родители, которые находят позитивные моменты. Таких мы нашли в сети Фейсбук.

Виктория Ковальчук: «Я считаю: кто хочет учиться, тот будет это делать и дома. Все остальное – это отговорки».

Галина Гюф: «Спасибо огромнейшее за онлайн-обучение. Мы просто в восторге. Хоть какая-то дома дисциплина. Уроки по расписанию – предел родительских мечтаний».

Юлия Сергеева: «Если хорошо подготовиться, то и уроки проходят легко и интересно. Много вопросов, но все справляются».

Алла Бартош: «Каждый день онлайн-уроки и домашнее задание. Все понятно, все отлично».

Отметим, что в основном такое мнение у родителей ученико начальной школы. У родителей старшеклассников все же остается много вопросов к качеству обучения, ведь у их детей ведет уроки не один учитель, а значит и процесс организации связи сложнее.

О зарплатах

Елена Буйневич, директор Департамента образования Одесского горсовета:

– Зарплата в этот период будет выплачена всем, поскольку карантин – независящая от педагога ситуация. Но! Она вовсе не обязательно должна быть одинаковой. Она может выплачиваться по тарификации, по средней за прошлые месяцы. А если человек не работает, то есть смысл говорить о простое. А там оплата ниже. На треть.

Давайте спросим детей?

Естественно, что детям сложнее всего адаптироваться к новому процессу. Поэтому мы решили поинтересоваться, как им такие перемены?

– Мне нравится, больше свободного времени. Сначала не могли наладить связь, но уже все нормально. Заниматься сложно. С другой стороны – это что-то новое и интересное для меня, – увлеченно рассказывает Владимир Першиков, ученик 5-го класса.

А вот его брат Ростислав учится в 4-м классе и имеет другое мнение:

– Теперь я сам могу определять свое рабочее время, уроков меньше, больше творческих заданий. Но я бы не хотел так учиться постоянно.

– Мне нравятся, как преподают учителя. Например, если, что-то не понимаем по английскому, то учитель проводит дополнительные онлайн-уроки для группы учеников. Каждый день в Вайбер скидывают расписание на следующий день, есть даже онлайн-уроки по рисованию и музыке. Но я уже скучаю за своими новыми друзьями и хочу поскорее вернуться в школу, – рассказала Надежда Белинская, ученица 5-го класса.

Полезные ресурсы для родителей и учителей

Подготовка к ВНО по всем предметам:

Первые массовые онлайн-курсы Рrometheus

Студия онлайн образования ЕdEra, ILearn.

Видеоуроки и учебные курсы:

Khan Academy – уроки по всемирной истории, естественным наукам, искусству, математике.

Проект DESK — видеолекции по естественным наукам и математике для 5–11 классов.

Ютуб–канал ТопШкола — онлайн-уроки по математике и физике для 5–11 классов.

Ютуб-канал «Одесса проводит урок»: развивающие лекции от одесских учителей. Уроки, также можно просматривать на канале Медиа Информ.

Платформы для домашних заданий:

ClassDojo — у каждого ученика есть портфолио, в котором скапливаются выполненные им работы. Учитель имеет возможность загрузить задание, прокомментировать, как его выполнять, и даже указать, в какой форме надо прислать ответ.

Google Classroom позволяет не только коммуницировать с учениками, но и создавать разные задания, прикреплять мультимедийный контент, совместно работать над документами.

Classtime — как и в Google Classroom, здесь можно создавать задания и тесты.

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Карантин стал стресс-тестом для школьников, — сформированы ли у них такие важные для будущего вещи, как тайминг (умение распоряжаться своим временем) и самообразование. Это два кита, на которых строится будущее. И эта ситуация поможет осознать, насколько дети подготовлены.

Всеукраинская школа онлайн

С 6 апреля стартовал проект «Всеукраинская школа онлайн» на центральном телевидении. Уроки можно смотреть с понедельника по пятницу с 10 утра в эфире каналов:

5-й класс – ПлюсПлюс и 112 Украина,

6-й класс – ZOOM и NewsOne,

7-й класс – ZIK и 5-й канал,

8-й класс – Индиго и УНИАН,

9-й класс – Рада и UA: Культура,

10-й класс – UA: Первый,

11-й класс – М1.

Также их можно увидеть на официальном сайте министерства образования, на странице ведомства в Фейсбуке и на канале в Ютуб.

Фото: hse

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