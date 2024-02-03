3 февраля: верующие чтят память святого Симеона и Святой пророчицы Анны

Жизнь святого Симеона и Святой пророчицы Анны

Святой Симеон был праведным и благочестивым человеком, который надеялся на утешение для Израиля и был исполнен Святого Духа. Ему было возвещено от Бога, что он не увидит смерти, пока не увидит Христа, обещанного Мессии.

Святая пророчица Анна была дочерью священника Фануила. Она была вдовой, которая прожила с мужем семь лет и затем 84 года служила Богу в храме, постясь и молясь день и ночь.

Встреча с Христом в храме

Когда Пречистая Дева Мария и праведный Иосиф принесли маленького Иисуса в храм, чтобы совершить законное обряда очищения и откупа первенца, Симеон и Анна встретили их и узнали в младенце Спасителя мира.

Симеон взял Иисуса на руки и прославил Бога, говоря: «Сейчас отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасения Твоего, которое Ты приготовил пред лицом всех народов, свет на просветление язычников и славу народа Твоего Израиля».

Он также пророчествовал о страданиях Христа и о скорби Марии, говоря ей: «Вот Этот положен на падение и на воскресение многих в Израиле и в знак, которому будут противиться, и тебе самой душу твою будет пронзить оружие, чтобы оказались мысли из многих сердец».

Анна же, увидев Иисуса, поблагодарила Бога и стала говорить о Нем всем, кто ждал освобождения Израиля.

Почитание святого Симеона и Святой пророчицы Анны

Святой Симеон и Святая пророчица Анна почитаются в Православной и Католической церквях. В Православной церкви их день памяти приходится на 3 февраля по новому стилю, в Католической церкви – на 27 сентября.

Святой Симеон и Святая пророчица Анна изображаются с атрибутами креста, книги, пера, младенца. Книга и перо символизируют их пророчество, младенец – их встреча со Христом.

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В этот день также называется Починки, так как в это время начинали готовиться к весенним работам, чинили все, что требовало ремонта. Также в этот день варили саламаху – жидкий кисель из муки.