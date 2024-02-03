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День сегодня: 3 февраля стоит покормить птиц и культурно разговаривать

День сегодня: 3 февраля стоит покормить птиц и культурно разговаривать

3 февраля – день, когда мир отмечает различные праздники, связанные с природой, культурой и здоровьем. В этот день мы можем узнать много интересного о нашей планете и о себе.

Праздники 3 февраля 2024 года

День кормления птиц

Этот праздник зародился в США в 1894 году по инициативе орнитолога и защитника природы Джона Джеймса Одюбона. В этот день люди развешивают кормушки для птиц, насыпают в них корм, а также делают птичьи домики. Это помогает птицам пережить зиму и увеличивает их шансы на выживание.

Международный день золотистого ретривера

Этот праздник основан в 2004 году американкой К. С. Бейнс, владелицей золотистого ретривера. В этот день люди организовывают встречи и выставки золотистых ретриверов, а также публикуют фотографии и истории о своих любимых собаках в социальных сетях.

День мороженого на завтрак

История этого праздника неизвестна. Это веселый праздник, который дает людям возможность насладиться своим любимым десертом.

День памяти святых Семена и Анны

Святой Семен был епископом Персидским, а святая Анна — его матерью. Их память почитается в православной церкви. В этот день верующие молятся святым Семену и Анне об исцелении от болезней, помощи в семейных делах и благополучии.

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой

Этот праздник основан в 2017 году по инициативе движения «Чистый язык». Цель праздника — привлечь внимание людей к проблеме нецензурной брани и поощрить их к использованию более культурной речи

Всемирный день свободной любви

Этот праздник посвящен разнообразным формам любви и отношений. В этот день люди могут открыто говорить о своих чувствах и желаниях, а также бороться за право на свободу выбора в личной жизни.

День женщины-врача

Праздник посвящен всем женщинам, которые выбрали благородную профессию спасать жизни и заботиться о здоровье людей. В этот день поздравляют всех женщин-медиков с их профессиональным праздником.

Именинники 3 февраля

3 с февраля именины празднуют Валериан, Анастасий, Агния, Феодосий, Максим, Анна, Дмитрий.

В этот день родились такие известные личности:

  • 1853 — украинский маляр Геннадий Ладыженский;
  • 1864 — украинский писатель Владимир Самийленко;
  • 1872 — архитектор, один из основателей неоклассицизма, создал здание Кабинета Министров в Киеве Иван Фомин;
  • 1904 — украинский поэт Гео Коляда (настоящее имя Григорий Опасанович);
  • 1951 — украинский писатель Вячеслав Медведь;
  • 1974 — украинский телеведущий, журналист, продюсер Игорь Пелих.

Исторические события 3 февраля

  • 1815 год – В Швейцарии учреждается первая в истории фабрика по производству твердого сыра;
  • 1858 год – В Гаване (Куба) начинает курсировать первый трамвай;
  • 1863 год – В местной газете города Вирджиния (штат Невада) выходит юмористический рассказ журналиста Сэмюэля Лэнгхорнаа Клеменса, который он подписывает псевдонимом Марк Твен;
  • 1867 год – Муцухито вступает на престол императора Японии (император Мэйдзи);
  • 1894 год – В США спускают на воду первый парусник со стальным корпусом;
  • 1926 год – В Чехословакии чешский язык получает статус официального языка страны;
  • 1954 год – Жители Сиднея встречают в порту британскую королеву Елизавету II, первый раз ступившую на австралийскую землю;
  • 1961 год – Боб Дилан записывает в Нью-Йорке свои первые композиции в собственном исполнении;
  • 1962 год – Правительство США вводит эмбарго на торговлю с Кубой;
  • 1968 год – Пол Маккартни записывает песню «Lady Madonna» без участия остальных «битлов»;
  • 1972 год – В японском Саппоро стартуют XI зимние Олимпийские игры;
  • 1986 год – Папа римский Иоанн Павел II встречается в Калькутте с матерью Терезой;
  • 1992 год – Украина устанавливает дипломатические отношения с Турцией;
  • 1994 год – Президент США Билл Клинтон отменяет экономическое эмбарго в отношении коммунистического Вьетнама (которое действовало 19 лет);
  • 1995 год – Проводятся первые военные учения НАТО на территории бывшей ГДР;
  • 2005 год – В Китае выходит самая дорогая газета в мире (специальный выпуск «Economic Daily», напечатанный на золотой бумаге, стоимость одного экземпляра которой составляет 8000 долларов США);
  • 2008 год – Бориса Тадича повторно избирают президентом Сербии;
  • 2014 год – Во время Революции достоинства в Киеве ветераны-афганцы и «Правый сектор» проводят переговоры с МВД и СБУ о выпуске арестованных в соответствии с принятым законом об амнистии;
  • 2015 год – Итальянского юриста и политика Серджо Матарелла выбирают президентом Италии.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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