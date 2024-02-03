День сегодня: 3 февраля стоит покормить птиц и культурно разговаривать

Праздники 3 февраля 2024 года

День кормления птиц

Этот праздник зародился в США в 1894 году по инициативе орнитолога и защитника природы Джона Джеймса Одюбона. В этот день люди развешивают кормушки для птиц, насыпают в них корм, а также делают птичьи домики. Это помогает птицам пережить зиму и увеличивает их шансы на выживание.

Международный день золотистого ретривера

Этот праздник основан в 2004 году американкой К. С. Бейнс, владелицей золотистого ретривера. В этот день люди организовывают встречи и выставки золотистых ретриверов, а также публикуют фотографии и истории о своих любимых собаках в социальных сетях.

День мороженого на завтрак

История этого праздника неизвестна. Это веселый праздник, который дает людям возможность насладиться своим любимым десертом.

День памяти святых Семена и Анны

Святой Семен был епископом Персидским, а святая Анна — его матерью. Их память почитается в православной церкви. В этот день верующие молятся святым Семену и Анне об исцелении от болезней, помощи в семейных делах и благополучии.

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой

Этот праздник основан в 2017 году по инициативе движения «Чистый язык». Цель праздника — привлечь внимание людей к проблеме нецензурной брани и поощрить их к использованию более культурной речи

Всемирный день свободной любви

Этот праздник посвящен разнообразным формам любви и отношений. В этот день люди могут открыто говорить о своих чувствах и желаниях, а также бороться за право на свободу выбора в личной жизни.

День женщины-врача

Праздник посвящен всем женщинам, которые выбрали благородную профессию спасать жизни и заботиться о здоровье людей. В этот день поздравляют всех женщин-медиков с их профессиональным праздником.

Именинники 3 февраля

3 с февраля именины празднуют Валериан, Анастасий, Агния, Феодосий, Максим, Анна, Дмитрий.

В этот день родились такие известные личности:

1853 — украинский маляр Геннадий Ладыженский;

1864 — украинский писатель Владимир Самийленко;

1872 — архитектор, один из основателей неоклассицизма, создал здание Кабинета Министров в Киеве Иван Фомин;

1904 — украинский поэт Гео Коляда (настоящее имя Григорий Опасанович);

1951 — украинский писатель Вячеслав Медведь;

1974 — украинский телеведущий, журналист, продюсер Игорь Пелих.

Исторические события 3 февраля