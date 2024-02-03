3 лютого: віряни вшановують пам’ять святого Симеона і Святої пророчиці Анни

Життя святого Симеона і Святої пророчиці Анни

Святий Симеон був праведним і благочестивим чоловіком, який сподівався на утіху для Ізраїля і був сповнений Святого Духа. Йому було сповіщено від Бога, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа, обіцяного Месії.

Свята пророчиця Анна була дочкою священика Фануїла. Вона була вдовою, яка прожила з чоловіком сім років і потім 84 роки служила Богові в храмі, постячись і молячись день і ніч.

Зустріч з Христом в храмі

Коли Пречиста Діва Марія і праведний Йосиф принесли маленького Ісуса в храм, щоб виконати законне обряду очищення і відкупу первістка, Симеон і Анна зустріли їх і впізнали в немовляті Спасителя світу.

Симеон узяв Ісуса на руки і прославив Бога, кажучи: “Нині відпускаєш раба Твого, Владико, за словом Твоїм, з миром, бо бачили очі мої спасення Твоє, яке Ти приготував перед лицем усіх народів, світло на просвітлення язичників і славу народу Твого Ізраїля”.

Він також пророкував про страждання Христа і про скорботу Марії, кажучи їй: “Ось Цей положений на падіння і на воскресіння багатьох в Ізраїлі і на знак, якому будуть противитися, і тобі самій душу твою пронизатиме зброя, щоб виявилися думки з сердець багатьох”.

Анна ж, побачивши Ісуса, подякувала Богові і стала говорити про Нього усім, хто чекав визволення Ізраїля.

Почитання святого Симеона і Святої пророчиці Анни

Святий Симеон і Свята пророчиця Анна почитаються в Православній і Католицькій церквах. В Православній церкві їх день пам’яті припадає на 3 лютого за новим стилем, в Католицькій церкві – на 27 вересня.

Святий Симеон і Свята пророчиця Анна зображуються з атрибутами креста, книги, пера, немовляти. Книга і перо символізують їх пророцтво, немовля – їх зустріч з Христом.

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В Україні цей день також називається Починки, бо в цей час починали готуватися до весняних робіт, лагодили все, що вимагало ремонту. Також в цей день варили саламаху – рідкий кисіль з борошна.