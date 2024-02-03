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Анекдот дня: как Рабинович супружеский долг выполнял

Анекдот дня: как Рабинович супружеский долг выполнял

Утро доброе, одесситы! Рады выходным? А чтобы эти дни прошли на позитиве, начните утро с одесского анекдота (а может быть и не одного). И заряд хорошего настроения мы вам гарантируем!

И да, отдых отдыхом, а о долге перед домочадцами тоже забывать не следует. Например, о супружеском, чего уж там… И сегодня мы узнаем, как обстоят с этим дела у нашего старого знакомого одессита Рабиновича:

Даже в свои 70 лет Рабинович исправно и регулярно выполнял свой супружеский долг: утром выносил мусор, а вечером мыл посуду.

Анекдот про Рабиновича

У нас есть и такие анекдоты:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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