Анекдот дня: как Рабинович супружеский долг выполнял

Утро доброе, одесситы! Рады выходным? А чтобы эти дни прошли на позитиве, начните утро с одесского анекдота (а может быть и не одного). И заряд хорошего настроения мы вам гарантируем!
И да, отдых отдыхом, а о долге перед домочадцами тоже забывать не следует. Например, о супружеском, чего уж там… И сегодня мы узнаем, как обстоят с этим дела у нашего старого знакомого одессита Рабиновича:
Даже в свои 70 лет Рабинович исправно и регулярно выполнял свой супружеский долг: утром выносил мусор, а вечером мыл посуду.
У нас есть и такие анекдоты: