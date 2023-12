26 декабря: какой сегодня день, праздники и традиции

Церковный праздник 26 декабря

26 декабря в церковном календаре – Собор Пресвятой Богородицы. В этот день верующие вспоминают о том, как семья (Мария и Иосиф) убегала с новорожденным Иисусом Христом в Египет, чтобы царь Ирод не смог его погубить. Официально празднование было установлено в 681 году. Собором этот праздник назвали потому, что в отличие от других событий, связанных с Богородицей, в этот день христиане чтят и других лиц, близких Марии и Иисусу (Иакова, Давида, Иосифа).

Запреты 26 декабря:

Запрещено варить кисель – к покойнику в семье.

Нельзя покупать веревки – случится беда.

Не стоит ссориться, злословить, ругаться.

Народные приметы и традиции на 26 декабря.

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: после заката небо краснеет — к сильному морозу;

дует северный ветер — ждите холода;

снег прилипает к ладоням — будет тепло;

услышать пение зяблика — к оттепели;

пламя в печи белое, а не красное — вскоре станет теплее;

синицы чирикают — к ночным заморозкам;

над головой летают стаи ворон — ждите вьюгу;

утром ясно и солнечно — будет хороший урожай проса;

за окном мороз и снег — к холодному и ненастному лету.

Наши предки верили, что нельзя не впустить в дом колядников, пришедших в этот день колядовать. Иначе счастье обойдет ваше жилище. А молодые девушки издавна гадали на брак и суженого.

Именинники 26 декабря

Александр,

Василий,

Григорий,

Давид,

Дмитрий,

Ефим,

Иосиф,

Константин,

Леонид,

Михаил,

Николай,

Анфиса,

Мария.

Талисманом человека, рожденного 26 декабря, является сердолик. Он является самым близким родственником агата. Издавна сердолик использовали в разных обрядах для любви, укрепления брака. Верили, что камень излучает сильнейшую любовную энергетику.

26 декабря родились:

1917 год — киевский архитектор, реставратор, искусствовед, педагог Юрий Асеев ;

; 1970 год — украинский военачальник, Герой Украины Юрий Содоль ;

; 1994 год — украинский военный, доброволец, один из «киборгов», Герой Украины Святослав Горбенко.

Какие исторические события произошли 26 декабря в Украине и мире

1776 год — под Трентоном войска Джорджа Вашингтона одерживают победу над англичанами, которая становится переломной в борьбе североамериканских колоний за независимость;

1783 год — француз Себастьян Ленорман впервые в Европе демонстрирует псевдопарашют;

1805 год — в Пресбурге (ныне Братислава) Франция и Австрия подписывают мирный договор, завершающий войну третьей антифранцузской коалиции;

1870 год — завершается строительство 13-километрового тоннеля Фрежюс – первого железнодорожного тоннеля под Альпами, соединившего Италию и Францию;

1898 год — Пьер и Мария Кюри открывают радиоактивный элемент радий;

1908 год — победив нокаутом канадца Томми Бернса в 14 раунде боя, проходившего в австралийском городе Сидней, Джек Джонсон становится первым афроамериканцем, приобретающим титул чемпиона мира по боксу в сверхтяжелой категории;

1918 год — провозглашают восстановление УНР и формируют правительство государства — Совет Народных Министров УНР;

1919 год — правительство УНР отзывает украинскую миссию из Парижской мирной конференции;

1931 год — в Токио основывают автомобильную компанию Dat Jidosha Seizo, переименованную в следующем году в «Nissan»;

1935 год — на Гавайских островах предпринимают попытку остановить извержение вулкана авиабомбардировкой;

1946 год — в Лас-Вегасе открывается отель «Фламинго», построенный знаменитым гангстером Багси Сигелом;

1963 год — фирма грамзаписи «Capitol Records» выпускает первый в США сингл группы The Beatles «I Want to Hold Your Hand/I Saw Her Standing There»;

1991 год — Национальным банком Украины зарегистрирован Экспобанк как коммерческий банк;

2004 год — самое смертоносное землетрясение в современной истории;

2004 год — в Украине проводят переголосование второго тура президентских выборов, в котором победу одерживает Виктор Ющенко.

Какой сегодня праздник в Украине и мире

26 декабря в Украине и мире празднуют Международный день крупье. Более 300 лет назад появились первые игральные дома, и тогда же были созданы все условия для появления новой профессии. Работники казино должны были следить за тем, чтобы игра следовала правилам, выдавать выигрыши, собирать ставки. Они стали называться крупье. Сотрудники игорных заведений обладают универсальной квалификацией и могут выполнять все функции в течение дня. Например, быть чипером (сортирующим фишки и карты), инспектором (арбитр в спорных ситуациях), дилером (ведет игру, объясняет правила).

Также 26 декабря отмечают День подарков. Праздник популярен лишь в нескольких странах, исторически связанных с Великобританией. Обычно в этот день обеспеченные люди дарят бедным подарки. В старину день был официальным выходным для прислуги. 26 декабря они также получали специальную праздничную коробку, в которой лежал подарок от съемщиков.

А еще 26 декабря День конфеты-тростинки. Этот праздник посвящен культовому рождественскому сладкому изделию, отличающемуся наличием бело-красных полосок и мятным вкусом. Производить такие конфеты начали в Германии в XVII веке. Сначала они создавались, чтобы успокоить детей во время рождественской церковной службы. Изготовляли их вручную, что существенно ограничивало создание. Сначала нужно было нагреть сахар и кукурузный сироп, добавить крахмал и мяту, затем вытащить, свернуть и нарезать конфеты по форме. В XX веке были изобретены машины, которые совершили настоящую революцию в изготовлении конфет-тростинок.