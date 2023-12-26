Магнитные бури: прогноз ученых на 26 декабря

Прогноз космической погоды предоставили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури по-разному влияют на людей. Наиболее подвержены её влиянию метеочувствительные, пожилые люди и обладатели хронических заболеваний.

Самые частые симптомы магнитной бури такие: головная боль, головокружение, тошнота и рвота, повышенное артериальное давление, боль в сердце и суставах, усталость, бессонница.

Существуют несложные правила, соблюдение которых значительно улучшит самочувствие в дни магнитных бурь.

Регулярно проветривайте комнату и чаще бывайте на улице.

Сделайте небольшую зарядку или прогуляйтесь пешком.

Пейте больше воды и зеленого чая, а от кофе, сигарет, алкоголя и энергетиков откажитесь.

Постарайтесь засыпать в одно и то же время, спите не меньше 8 часов в сутки.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой пищи.

Примите контрастный душ.

Постарайтесь меньше нервничать и держитесь подальше от источников стресса.