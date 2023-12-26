Магнитные бури: прогноз ученых на 26 декабря

Сегодня, 26 декабря, ожидается спокойная геомагнитная обстановка, так называемый «зеленый период» – геомагнитные штормы не превысят трех баллов. Метеозависимые люди сегодня могут не беспокоится о влиянии солнечной активности на здоровье.
Прогноз космической погоды предоставили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Влияние магнитных бурь на здоровье
Магнитные бури по-разному влияют на людей. Наиболее подвержены её влиянию метеочувствительные, пожилые люди и обладатели хронических заболеваний.
Самые частые симптомы магнитной бури такие: головная боль, головокружение, тошнота и рвота, повышенное артериальное давление, боль в сердце и суставах, усталость, бессонница.
Существуют несложные правила, соблюдение которых значительно улучшит самочувствие в дни магнитных бурь.
- Регулярно проветривайте комнату и чаще бывайте на улице.
- Сделайте небольшую зарядку или прогуляйтесь пешком.
- Пейте больше воды и зеленого чая, а от кофе, сигарет, алкоголя и энергетиков откажитесь.
- Постарайтесь засыпать в одно и то же время, спите не меньше 8 часов в сутки.
- Ограничьте употребление жирной, жареной, острой пищи.
- Примите контрастный душ.
- Постарайтесь меньше нервничать и держитесь подальше от источников стресса.