Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури: прогноз ученых на 26 декабря

Магнитные бури: прогноз ученых на 26 декабря

Сегодня, 26 декабря, ожидается спокойная геомагнитная обстановка, так называемый «зеленый период» – геомагнитные штормы не превысят трех баллов. Метеозависимые люди сегодня могут не беспокоится о влиянии солнечной активности на здоровье. 

Прогноз космической погоды предоставили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури по-разному влияют на людей. Наиболее подвержены её влиянию метеочувствительные, пожилые люди и обладатели хронических заболеваний.

Самые частые симптомы магнитной бури такие: головная боль, головокружение, тошнота и рвота, повышенное артериальное давление, боль в сердце и суставах, усталость, бессонница.

Существуют несложные правила, соблюдение которых значительно улучшит самочувствие в дни магнитных бурь.

  • Регулярно проветривайте комнату и чаще бывайте на улице.
  • Сделайте небольшую зарядку или прогуляйтесь пешком.
  • Пейте больше воды и зеленого чая, а от кофе, сигарет, алкоголя и энергетиков откажитесь.
  • Постарайтесь засыпать в одно и то же время, спите не меньше 8 часов в сутки.
  • Ограничьте употребление жирной, жареной, острой пищи.
  • Примите контрастный душ.
  • Постарайтесь меньше нервничать и держитесь подальше от источников стресса.
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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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