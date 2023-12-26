Анекдот дня: почему не спит ребенок Бори

Всем привет и, можно сказать, с праздником, с новым (если можно так выразиться) Рождеством! Ведь как бы то ни было, а чем больше праздников, тем лучше, верно? А для еще более праздничного настроения вот вам немного одесского юмора.
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Утро доброе, Одесса, и с воскресным днем! Надеемся, шо никто сегодня не испортит нам выходного дня и без форс-мажоров всяких обойдется. Ну а начать день на позитиве вам поможет наш традиционный одесский анекдот.
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Доброе утро, одесситы! Всех с началом предпраздничных выходных. Новогодние праздники на носу, в домах пахнет хвоей и мандаринами, дух Рождества уже совсем рядом. И сегодня наш утренний анекдот про предпраздничную суету:
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Доброе пятничное утро, одесситы! Желаем всем хорошего настроения в эту пятницу. Ведь это последний день рабочей неделе. Погода нас особо сегодня не порадует, как обещали синоптики. Но мы попробуем поднять настроение утренним анекдотом.
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Доброе утро, одесситы! Поскольку это последняя неделя этого полугодия в школе и уже даже ее предпоследний день, как не вспомнить каждому из нас как это полугодие прошло для взрослых — родителей, бабушек и дедушек школьников.
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