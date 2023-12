26 грудня: який сьогодні день, свята та традиції

Церковне свято 26 грудня

26 грудня у церковному календарі – Собор Пресвятої Богородиці. Цього дня віруючі згадують про те, як сім’я (Марія та Йосип) тікала з новонародженим Ісусом Христом до Єгипту, щоб цар Ірод не зміг його занапастити. Офіційно святкування було встановлено у 681 році. Собором це свято назвали тому, що на відміну від інших подій, пов’язаних з Богородицею, в цей день християни вшановують інших осіб, близьких Марії та Ісусу (Якова, Давида, Йосипа).

Заборони 26 грудня:

Заборонено варити кисіль – до небіжчика у сім’ї.

Не можна купувати мотузки – трапиться біда.

Не варто сваритися, лихословити, сваритися.

Народні прикмети та традиції на 26 грудня.

Серед наших пращурів було чимало цікавих прикмет.

дивилися, який сьогодні день: після заходу сонця небо червоніє — до сильного морозу;

дме північний вітер – чекайте холоду;

сніг прилипає до долонь – буде тепло;

почути спів зяблика – до відлиги;

полум’я в печі біле, а не червоне — незабаром стане теплішим;

синиці цвірінькають – до нічних заморозків;

над головою літають зграї ворон – чекайте завірюху;

вранці ясно та сонячно – буде добрий урожай проса;

за вікном мороз і сніг — до холодного та негоду.

Наші пращури вірили, що не можна не впустити в будинок колядників, які прийшли цього дня колядувати. Інакше щастя обійде ваше житло. А молоді дівчата здавна ворожили на шлюб та нареченого.

Іменинники 26 грудня

Олександр,

Василь,

Григорій,

Давид,

Дмитро,

Юхим,

Йосип,

Костянтин,

Леонід,

Михайло,

Микола,

Анфіса,

Марія.

Талісманом людини, народженої 26 грудня, є сердолік. Він є найближчим родичем агата. Здавна сердолік використовували у різних обрядах для кохання, зміцнення шлюбу. Вірили, що камінь випромінює найсильнішу любовну енергетику.

26 грудня народилися:

1917 – київський архітектор, реставратор, мистецтвознавець, педагог Юрій Асєєв;

1970 – український воєначальник, Герой України Юрій Содоль;

1994 – український військовий, доброволець, один з “кіборгів”, Герой України Святослав Горбенко.

Які історичні події відбулися 26 грудня в Україні та світі

776 рік — під Трентоном війська Джорджа Вашингтона одержуюит перемогу над англійцями, яка стає переломною в боротьбі північноамериканських колоній за незалежність;

1783 рік — француз Себастьян Ленорман уперше в Європі демонструє псевдопарашут;

1805 рік — у Пресбурзі (нині Братислава) Франція і Австрія підписують мирний договір, що завершує війну третьої антифранцузької коаліції;

1870 рік — завершується будівництво 13-кілометрового тунелю Фрежюс — першого залізничного тунелю під Альпами, який з’єднав Італію та Францію;

1898 рік — П’єр і Марія Кюрі відкривають радіоактивний елемент радій;

1908 рік — перемігши нокаутом канадця Томмі Бернса в 14 раунді бою, який відбувався в австралійському місті Сідней, Джек Джонсон стає першим афроамериканцем, який здобуває титул чемпіона світу з боксу в надважкій категорії;

1918 рік — проголошують відновлення УНР і формують уряд держави — Раду Народних Міністрів УНР;

1919 рік — уряд УНР відкликає українську місію з Паризької мирної конференції;

1931 рік — у Токіо засновують автомобільну компанію Dat Jidosha Seizo, перейменовану наступного року в “Nissan”;

1935 рік — на Гавайських островах роблять спроба зупинити виверження вулкану авіабомбардуванням;

1946 рік — у Лас-Вегасі відкривається готель “Фламінго”, побудований знаменитим гангстером Багсі Сігелом;

1963 рік — фірма грамзапису “Capitol Records” випускає перший у США сингл групи The Beatles “I Want to Hold Your Hand/I Saw Her Standing There”;

1991 рік — Національним банком України зареєстрований Експобанк як комерційний банк;

2004 рік — найбільш смертоносний землетрус у сучасній історії;

2004 рік — в Україні проводять переголосування другого туру президентських виборів, в якому перемогу здобуває Віктор Ющенко.

Яке сьогодні свято в Україні та світі

26 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день круп’є. Понад 300 років тому з’явилися перші гральні доми і тоді ж були створені всі умови для появи нової професії. Працівники казино повинні були стежити за тим, щоб гра йшла за правилами, видавати виграші, збирати ставки. Вони почали називатися круп’є. Співробітники гральних закладів мають універсальну кваліфікацію і можуть виконувати всі функції протягом дня. Наприклад, бути чипером (сортує фішки та карти), інспектором (арбітр у спірних ситуаціях), дилером (веде гру, пояснює правила).

Також 26 грудня День подарунків. Свято популярне лише в декількох країнах, які історично пов’язані з Великою Британією. Зазвичай цього дня забезпечені люди дарують бідним подарунки. В давні часи день був офіційним вихідним для прислуги. 26 грудня вони також отримували спеціальну святкову коробку, в якій лежав подарунок від наймачів.

А ще 26 грудня День цукерки-тростинки. Це свято присвячене культовому різдвяному солодкому виробу, який вирізняється наявністю біло-червоних смужок та м’ятним смаком. Виготовляти такі цукерки почали в Німеччині в XVII столітті. Спочатку їх створювали, щоб заспокоїти дітей під час різдвяної церковної служби. Виготовляли їх вручну, що значно обмежувало виробництво. Спочатку потрібно було нагріти цукор та кукурудзяний сироп, додати крохмал та м’яту, потім витягнути, скрутити і нарізати цукерки за формою. В XX столітті були винайдені машини, які зробити справжню революцію у виготовлені цукерок-тростинок.